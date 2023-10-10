Дом по реновации на юго-востоке Москвы сдадут в эксплуатацию в 2024 году

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«Отличительной особенностью здания станет его архитектурный облик - на торцевом фасаде будет расположено декоративное рельефное панно с изображением героя Советского Союза Романова. В настоящее время идут работы по устройству шпунтового ограждения», - рассказал он.

В доме обустроят подземный паркинг. В нем будет 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Шесть их них отдадут для маломобильных граждан.

Первые этажи отдадут под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроят.

Ранее стало известно, что новостройку по реновации возведут на юге Москвы. Проект строительства уже одобрили.