Дом по реновации на юго-востоке Москвы сдадут в эксплуатацию в 2024 году
Дом, который построили по программе реновации в районе Южнопортовый, на улице Петра Романова, введут в эксплуатацию в 2024 году. Он рассчитан на 194 квартиры. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Отличительной особенностью здания станет его архитектурный облик - на торцевом фасаде будет расположено декоративное рельефное панно с изображением героя Советского Союза Романова. В настоящее время идут работы по устройству шпунтового ограждения», - рассказал он.
В доме обустроят подземный паркинг. В нем будет 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Шесть их них отдадут для маломобильных граждан.
Первые этажи отдадут под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроят.
Ранее стало известно, что новостройку по реновации возведут на юге Москвы. Проект строительства уже одобрили.