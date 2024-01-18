18 января 2024, 11:54

Дом по реновации на 116 квартир возвели на юге Москвы

Freepik
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Жилой дом по программе реновации возвели в районе Царицыно в Москве. Новостройка на 116 квартир расположилась рядом со станцией метро «Кантемировская», рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание с подземной стоянкой на 36 парковочных мест появилось по адресу: Пролетарский проспект, дом 14а. В односекционном доме обустроили 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир, две из которых оборудовали для маломобильных граждан.

«Новостройку возвели по индивидуальному проекту всего в двух минутах ходьбы от станции метро „Кантемировская“», - сообщил Загрутдинов.

На первом этаже дома откроют магазины, кафе, салоны красоты и другие коммерческие объекты. Во дворе оборудовали две детские игровые зоны с современными качелями и горками, спортивную площадку и пространство для отдыха.

Первый этап реновации уже завершили в 41 районе Москвы.

Строительство Реновация в Москве Москва
17 января 2024, 20:03
Дом по реновации построят в Хорошево-Мневниках в Москве
Freepik
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Дом площадью порядка 54,3 тысячи квадратных метров построят по программе реновации в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы. Необходимые для этого документы уже подготовили, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Дом на участке площадью 1,6 гектара построят по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья», - отметила она.

Жилое здание возведут на проспекте Маршала Жукова, земельный участок 6. Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что придворовую территорию здания благоустроят, а также оборудуют игровые площадки и места для отдыха постояльцев дома.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» и национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства в мегаполисе увеличился в два раза - с трех миллионов квадратных метров до пяти–семи миллионов в год.

Ранее дом по реновации достроили в районе Кузьминки в Москве.

Строительство Реновация в Москве Москва
17 января 2024, 18:14
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве
Global Look Press
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Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада 18–19 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», - добавил он.

По словам заммэра, в Москве ожидаются снег, метель и порывы ветра до 21 метра в секунду. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января составит до 12 сантиметров.

В связи с непогодой коммунальщики будут проводить непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Они организуют работы по механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, а также обработают дороги против гололеда. Особое внимание уделят пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы.

Кроме того, для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в Новой Москве будут дежурить тягачи. По окончании снегопада коммунальщики проведут очистку крыш зданий.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о резких колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни.

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада 18–19 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва
17 января 2024, 16:48
Около пяти тысяч указателей установили в Москве в 2023 году
Соцсети
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Коммунальщики установили около пяти тысяч новых домовых и городских указателей в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что единая система навигации действует в мегаполисе с 2014 года. За минувший год установили приблизительно 3,7 тысячи новых домовых и более 1,2 тысячи городских указателей, а также порядка 5,2 тысячи дополнительных информационных полей.

«Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц», - добавил Бирюков.

Кроме того, в городе продолжают внедрять военно-патриотическую навигации: на домах, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, устанавливают QR-коды.

В общей сложности в Москве установили для удобства горожан 13,6 тысячи новых городских и более 100 тысяч домовых указателей.

Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.

Петр Бирюков Москва
17 января 2024, 14:18
Новый пешеходный мост в центре Москвы откроют в 2024 году
Telegram
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Новый пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной откроют в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Он станет частью прогулочного маршрута от Воробьёвых гор до ГЭС-2, а также сделает ближе и доступнее знаковые объекты города», - подчеркнул он.

По словам мэра, сооружение изящной формой с 36-метровой скамейкой гармонично впишется в городской ландшафт. Строительство моста завершили на 70%. Сейчас рабочие перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций. При этом, удалось сохранить пешеходные проходы по набережным, а движение речного транспорта не приостанавливали.

Кроме того, специалисты начали разработку проекта пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он соединит ГЭС-2 и кинотеатр «Ударник» с Болотной площадью. Таким образом удастся создать единый пешеходный маршрут от Парка Горького до острова Балчуг.

Ранее три метромоста возвели между электродепо «Аминьевское» и БКЛ в Москве.

Строительство Сергей Собянин Москва

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