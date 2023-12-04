04 декабря 2023, 09:40

Дом по программе реновации построят на Кутузовском проспекте в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом на 200 квартир по программе реновации. Разрешение на возведение объекта уже выдали в столичном комитете строительного надзора, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.

«Общая площадь новостройки превысит 22,3 тысячи квадратных метров. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место. Первый этаж займут входные группы в жилую часть дома, коммерческие помещения, а также центр информирования по переселению», - рассказал он.

В доме будет 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры, две из которых отдадут для маломобильных граждан. Все жилые помещения отделают по современным стандартам, обустроят санузлы и поставят плиты на кухнях.

Территорию вокруг новостройки благоустроят. Там появятся новые проезды, тротуары, скамейки для отдыха, игровые комплексы и спортивные тренажеры. Кроме этого, специалисты высадят деревья и кустарники.

Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. Только за август текущего года ключи от новых квартир получили более 3,7 тысячи горожан.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
04 декабря 2023, 10:27
Предприятия из Москвы покажут свои изделия на форуме «Российская неделя здравоохранения»
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Около 10 производителей медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис Москва» представят свои передовые разработки на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения». Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, товары столичных компаний — импортозамещающие.

«В медкластере особой экономической зоны столицы работают свыше 20 предприятий. Они разрабатывают и выпускают различную высокотехнологичную продукцию, в том числе стационарное оборудование и изделия для оказания первой медпомощи. Сегодня разработки столичных промышленников пользуются большим спросом на рынке», - подчеркнул Овчинский.

Министр правительства Москвы добавил, что столичные производители популярны, их продукция востребована, поэтому они занимаются расширением и развитием. По итогам второго квартала 2023 года они вложили более одного миллиарда рублей в производство и организовали около 140 новых рабочих мест.

Отраслевой форум - одно из самых масштабных комплексных мероприятий в области медицины и охраны здоровья. Он охватывает производство оборудования, науку и практическую медицину. В этом году он продлится с 4 по 8 декабря «На отраслевом мероприятии около 10 компаний в течение нескольких дней представят свою импортозамещающую продукцию», - отметил Овчинский.

УЗИ размером с ноутбук и обувь для протезов Например, производитель аппаратов ультразвуковой диагностики покажет пять моделей, четыре из которых - экспертного класса. Аппараты УЗИ столичного производства русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением. Изделия включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Одна из новейших разработок - портативный аппарат УЗИ размером с ноутбук. Размер позволяет брать его в машины скорой помощи, мобильные госпитали, привозить в сельские амбулатории, использовать в операционных и реанимационных отделениях стационаров.

Генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что еще резидент особой экономической зоны Москвы, специализирующийся на выпуске ортопедической, лечебно-профилактической обуви, продемонстрирует изделия для диабетической стопы на ригидной подошве, которая была улучшена.

«Мужские и подростковые модели для протеза, ортеза, а также линейку для детей с ДЦП. Ежегодно предприятие выпускает более пяти тысяч пар обуви для диабетиков и свыше двух тысяч пар на протез», - сообщил Дегтев.

ИВЛ для новорожденных и прибор для автомассажа сердца Участие в форуме также примет резидент с аппаратом искусственной вентиляции легких, который подходит даже новорожденному весом от 500 граммов. Устройство предназначено для всех групп пациентов. Еще один прибор - наркозно-дыхательный аппарат для бережной и безопасной анестезии больного во время операции. Обе модели имеют уровень экспертного класса.

Московская компания по производству медизделий для оказания скорой помощи показывает свою новейшую разработку - аппарат для сердечно-легочной реанимации. Особенность устройства в том, что оно автоматически проводит массаж сердца при его остановке, что позволяет медикам в прямом смысле слова освободить руки для других манипуляций при спасении пациента. Представители производства покажут, как пользоваться изделием.

В Москве также есть организация, занимающаяся производством ночных линз для безоперационной корректировки близорукости. За пять лет особенные линзы улучшили зрение более чем 250 тысячам пациентов.

Россия Медицина Москва 2023
04 декабря 2023, 10:09
«Любимое место отдыха». Собянин — о благоустройстве Воробьевской набережной в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Осенью в Москве благоустроили Воробьевскую набережную и Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр. Там расширили пешеходные дорожки и лестничные спуски, при этом сохранив первичный облик объектов. О том, что еще изменилось на территориях, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Воробьевская набережная - любимое место отдыха, прогулок и занятий спортом многих поколений москвичей. Она полностью сохранила свой привычный облик и в то же время словно помолодела, стала более свежей и уютной», - подчеркнул он.

Собянин рассказал, что по итогам благоустройства пешеходные дорожки вымостили гранитной плиткой, установили дополнительные лавочки для отдыха, а прогулочный маршрут продлили на три километра. Кроме этого, реконструировали лестницы.

Также специалисты обновили смотровую площадку на одном из причалов: провели освещение и декоративную подсветку.

Еще одним знаковым событием стало открытие Аллеи Славы звезд зимних Олимпийских игр в качестве нового парадного входа.

В сентябре на Воробьевской набережной заменили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Для работ использовали только отечественные материалы.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
04 декабря 2023, 02:30
Самолет больше часа не мог приземлиться в Шереметьево из-за снегопада
Pixabay
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В столичном аэропорту Шереметьево не могут приземлиться самолеты, так как взлетно-посадочная полоса засыпана снегом. Об этом сообщил источник «360».

«Самолеты не могу приземлиться в Шереметьево, так как взлетную полосу очистить не могут. Уже час кружит самолет над аэропортом», - сообщил собеседник издания.

В Шереметьево из-за снегопада отменили пять рейсов, около 35 бортов не смогли вовремя вылететь на маршрут. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Во Внуково отменили четыре вылета, 11 рейсов задержали.

В Домодедово из расписания выбились четыре рейса, один самолет отменили.

Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков. К 18 часам на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году. Синоптики отметили, что это предварительные данные.

Аэропорт Домодедово Погода Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Снегопад
03 декабря 2023, 20:15
Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву пришел мощный снегопад. В воскресенье столица обновила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», - уточнил он.

Синоптик пояснил, что к 18 часам в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году.

По словам Леуса, пока зафиксировали предварительные данные, так как снегопад еще не прекратился. Точные показатели нового рекорда обнародуют после 21:00.

Специалист добавил, что больше всего засыпало снегом центр Москвы, Балчуг. В Московской области больше всего осадков выпало в Долгопрудном. На вышеуказанных метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров небесной влаги, заключил он.

Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью.

Снегопад Москва 2023 Погода в Москве

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