Дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде

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«В Зеленограде на месте ветхой жилой застройки возведут три корпуса переменной этажности общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров. В соответствии с проектом здесь появится 580 квартир для жителей округа, восемь из них предназначены для маломобильных граждан», - подчеркнул он.

У новостройки будет три корпуса, первый и последний из которых соединят между собой и возведут в форме буквы «Г». Второй, двухсекционный, будет стоять отдельно. Его фасад отделают керамической плиткой.

Кроме этого, в доме проведут пожарную и охранную сигнализации, а также оснастят системой видеонаблюдения.

Территорию вокруг новостройки благоустроят. Там появится парковка на 42 места, в том числе, для маломобильных граждан, а также специалисты высадят вокруг более 600 кустарников и разобьют газон площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.

Это не первая новостройка по программе реновации, которую возводят в Зеленограде. Например, в пять домов районов Крюково и Старое Крюково уже переехали жильцы 11 старых зданий.