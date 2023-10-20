Дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде
В Зеленограде, в районе Крюково, построят дом по программе реновации на 580 квартир. Он будет находиться на Заводской улице. Мосгорстройнадзор выдал разрешение на возведение жилого здания, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.
«В Зеленограде на месте ветхой жилой застройки возведут три корпуса переменной этажности общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров. В соответствии с проектом здесь появится 580 квартир для жителей округа, восемь из них предназначены для маломобильных граждан», - подчеркнул он.
У новостройки будет три корпуса, первый и последний из которых соединят между собой и возведут в форме буквы «Г». Второй, двухсекционный, будет стоять отдельно. Его фасад отделают керамической плиткой.
Кроме этого, в доме проведут пожарную и охранную сигнализации, а также оснастят системой видеонаблюдения.
Территорию вокруг новостройки благоустроят. Там появится парковка на 42 места, в том числе, для маломобильных граждан, а также специалисты высадят вокруг более 600 кустарников и разобьют газон площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.
Это не первая новостройка по программе реновации, которую возводят в Зеленограде. Например, в пять домов районов Крюково и Старое Крюково уже переехали жильцы 11 старых зданий.