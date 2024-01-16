Дом на 331 квартиру возвели на юго-востоке Москвы

По его словам, в новом здании спроектировали 331 квартиру: 127 однокомнатных, 151 двухкомнатную, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. На первом этаже расположили нежилые помещения, которые предприниматели смогут использовать для коммерческих целей.

«В составе каждой [новостройки] - колясочная, место консьержа и лифтовый холл», - добавил Слободчиков.

Кроме того, в доме адаптировали четыре квартиры для проживания маломобильных жильцов. Внутренняя отделка здания отвечает стандартам программы реновации. В каждой секции дома с переменной этажностью расположили современные лифты.

Дом выполнен в Г-образной форме, а его фасады обшиты пиленым кирпичом природных цветов. Также на внешней стороне новостройки установили контейнеры для кондиционеров.

Для удобства маломобильных жителей на прилегающей территории создали безбарьерную среду. Внутренний двор закрыли от автомобилей, а придомовую зону обустроили: теперь там есть места для отдыха, спортивная и детская площадки.

Дом по реновации более чем на 500 квартир также построят на юго-западе Москвы.