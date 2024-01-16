16 января 2024, 10:33

Дом на 331 квартиру возвели на юго-востоке Москвы

Freepik
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В Москве выдали разрешение на заселение жильцов в двухсекционный жилой дом с подземным паркингом по программе реновации в Нижегородском районе. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, в новом здании спроектировали 331 квартиру: 127 однокомнатных, 151 двухкомнатную, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. На первом этаже расположили нежилые помещения, которые предприниматели смогут использовать для коммерческих целей.

«В составе каждой [новостройки] - колясочная, место консьержа и лифтовый холл», - добавил Слободчиков.

Кроме того, в доме адаптировали четыре квартиры для проживания маломобильных жильцов. Внутренняя отделка здания отвечает стандартам программы реновации. В каждой секции дома с переменной этажностью расположили современные лифты.

Дом выполнен в Г-образной форме, а его фасады обшиты пиленым кирпичом природных цветов. Также на внешней стороне новостройки установили контейнеры для кондиционеров.

Для удобства маломобильных жителей на прилегающей территории создали безбарьерную среду. Внутренний двор закрыли от автомобилей, а придомовую зону обустроили: теперь там есть места для отдыха, спортивная и детская площадки.

Дом по реновации более чем на 500 квартир также построят на юго-западе Москвы.

Строительство Реновация в Москве Москва
16 января 2024, 02:55
Москвичам рассказали о погоде в крещенскую ночь
РИА «Новости»
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На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температуры, а в ночь на Крещение, 19 января, в столицу придет оттепель. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов изданию Lenta.ru.

По данным синоптика, сейчас в Москве потепление, но уже в среду, 17 января, снова похолодает. В ночь на четверг, 18 января, температура опустится до -12…-17 градусов. Потом - снова резкое потепление. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до 1 градуса. В пятницу ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Но потепление тоже долго не продлиться. К выходным или, во всяком случае, к понедельнику, термометры будут показывать температуру до -20 градусов.

«Температурная кривая выглядит фактически как кардиограмма», - рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что в Московской области оборудуют 231 место для крещенских купаний. Возле прорубей и иорданей будут дежурить спасатели и врачи.

Гидрометцентр РФ РПЦ Врачи Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
15 января 2024, 12:47
Первый этап реновации завершили в 41 районе Москвы
РИА «Новости»
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Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них — в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодня переселение по реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен, ее участники отпраздновали новоселье или оформляют документы на новое жилье», - уточнил он.

По словам заммэра, в тех районах, где закончился первый этап, насчитывалось 304 здания, подлежащих сносу и последующему расселению. В частности, в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили.

В общем по всей Москве стартовый этап программы реновации закончили на 69%.

В новые квартиры по программе реновации переехали 150 тысяч москвичей.

В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей города.

Первый этап программы реновации завершился в 41 московском районе, в 19 из них - в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
14 января 2024, 18:42
Водителей призвали пересесть в автобусы и метро из-за надвигающихся на Москву снегопадов
Freepik
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На предстоящей неделе на Москву обрушатся снегопады. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры посоветовали вместо личного автомобиля выбирать для поездок общественный транспорт.

«Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», - отметили в ведомстве.

Водителей попросили быть аккуратными за рулем - в частности, во время езды не совершать резких маневров, следить за дистанцией и скоростью.

Обстановку на дорогах в круглосуточном режиме контролируют сотрудники Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели. В ближайшие дни в городе выпадет 17–22 миллиметров осадков - до 30–40% месячной нормы.

Машины Погода в Москве Дептранс Москвы Москва
14 января 2024, 18:16
Москвичей пригласили познакомиться с животными, имена которым выбрали в «Активном гражданине»
РИА «Новости»
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Жителям Москвы рассказали, где можно увидеть животных, имена которым выбрали с помощью проекта «Активный гражданин». В голосованиях по 12 именам поучаствовало свыше двух миллионов человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Четыре года назад в первом голосовании выбирали имя медведице, которую спасли в Красноярском крае. Ее назвали Хатангой и отправили в Екатеринбургский зоопарк.

Самое массовое голосование - за имя для детеныша панды из Московского зоопарка - состоялось в 2023 году. Число его участников превысило 380 тысяч. Более 29% респондентов отдали свои голоса за имя Катюша.

Москвичи также дали имена двум азиатским выдрам. Их назвали Гошей и Глашей. Млекопитающие переехали из Новосибирского зоопарка в «Москвариум».

Кроме того, неравнодушные жители выбрали имена для детеныша мандрила Конго, викуньи Лучика, ягненка Кудряша, самок львинохвостого макака Мани и Дуни, яка Звездочки и медведицы Томпы из Московского зоопарка.

Для животных с «Городской фермы» на ВДНХ тоже выбирали имена с помощью голосования. Там можно увидеть альпак Шоколадку и Черничку, а также овечку Варвару.

Павильон «Фауна Китая» временно закрыли в Московском зоопарке. Это нужно для того, чтобы мама-панда вывела детеныша в большой вольер.

Животные Зоопарки Москва

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