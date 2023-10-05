Дом на 176 квартир ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы
В эксплуатацию ввели двухсекционный дом, построенный по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы на Тайнинской улице. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
На въезде на территорию поставили шлагбаум и пост охраны. В здании будет действовать система видеонаблюдения и пожарной сигнализации с управлением эвакуацией, а в каждой квартире установили отдельный гидрант для присоединения пожарного шланга.
На фасадах дома появились специальные корзины для кондиционеров. На первом этаже сделали комнату консьержа и детский уголок, также здесь предусмотрели помещения под социально-бытовую инфраструктуру.
На придомовой территории высадили деревья, кустарники, цветники и газоны. Общая площадь озеленения составила около тысячи квадратных метров.
Как в самом здании, так и на придомовой территории создали доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, а тротуары спроектировали с учетом ширины кресла-коляски.
За время строительства инспекторы провели 10 проверок дома на Тайнинской улице. Компания Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве, входящая в подведомственную организацию, выполнила комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и материалов.
Ранее стало известно, что новые кварталы появятся вместо промзон в трех районах Москвы.
В новостройке появились квартиры с готовой улучшенной отделкой - 32 однокомнатные, 112 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.