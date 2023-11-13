Дом для электробусов «Салтыковка» достроили в Москве

«На участке площадью около 2,9 гектара построено двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, здание мойки, склад металлических запасных частей», - уточнил он.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря открытию электробусного парка «Салтыковка» в ВАО и ЮВАО транспортная доступность станет лучше. У более чем 200 местных жителей появится возможность устроиться туда на работу.

Заммэра отметил, что Москва лидирует в Европе по количеству электробусов. Сегодня свыше 1250 экологичных машин курсируют более чем на 100 маршрутах. Специалисты расширяют сеть зарядной инфраструктуры, строят современные дома для электробусов.

Ликсутов добавил, что парк «Салтыковка» оснащен 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, подающими энергию на зарядные посты для техники.

Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.