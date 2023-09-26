Дом 1932 года постройки капитально отремонтировали в центре Москвы

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«Этот дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту. В этом году на объекте привели в порядок фасад и крышу», - процитировали ведомство в агентстве.

Рабочие расчистили и промыли стены здания. Также они отремонтировали выветренные швы. Кроме этого, строители отреставрировали балконы, декоративные элементы фасада и откосы.

На крыше работники заменили обрешетку и покрытие, а также отремонтировали стропильную систему. Также они утеплили чердак, а все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом.

Ранее стало известно, что барельефы доходного дома усадьбы Салтыковых отреставрируют в Москве. Также планируют обновить исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века.

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