12 февраля 2025, 14:45

Для прогулок и семейного отдыха. Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»

РИА «Новости»
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Жители и гости российской столицы в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить сказочный лес на Тверском бульваре и увидеть рождественский экспресс на Кузнецком мосту. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

В начале улицы Кузнецкий мост оборудовали рождественский вокзал, где можно купить праздничные сувениры и согреться горячими напитками. Через хвойный лес здесь мчится рождественский экспресс.

В необычной красно-золотой гамме оформили и Столешников переулок. Глаз жителей здесь порадуют необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок также превратился в уютную лаундж-зону с удобными скамейками, пространство украсили вечнозелеными и хвойными растениями. На площадке можно также попробовать угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

У памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гостей порадует сказочный лес. Центральное место здесь занимает украшенная ретроигрушками и огоньками пятиметровая пихта Нордмана.

На площади у станции метро «Баррикадная» установили многоярусные зеленые зоны и гигантские праздничные подарки. Около Чистых прудов и у Биржевой площади - шестиугольные витрины с композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат также превратился в зимний сад с огромными елочными шарами, хвойными деревьями и ретроавтомобилями. Старый Арбат красиво оформили в концепции «Теплые традиции».

Москва
12 февраля 2025, 13:16
В Москве открыли модернизированные поликлиники в шести районах
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В шести московских районах открылись модернизированные поликлиники. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Учреждения открыли в Орехово-Борисове Южном, Марьине, Хорошевском, Якиманке, Южном Медведкове и Южном Бутове. Поликлиники соответствуют новому стандарту, благодаря которому оказание медицинское помощи стало комфортнее и доступнее.

В зданиях выделили зоны для ожидания и установили новейшее диагностическое оборудование.

Ранее Собянин отмечал, что в столице активно развивается роботизированная хирургия, требующая ювелирной точности и характеризующаяся минимальной травматичностью. Количество таких операций в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом - до 2,2 тысячи.

Мэр отметил, что московские медики задействуют передовые малоинвазивные методы почти в 80% хирургических вмешательств. В 2024 году в ведущих клиниках города появились семь новых робот-ассистированных систем.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
12 февраля 2025, 11:23
Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино
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Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В конце прошлого года в строй ввели первые два корпуса промышленного парка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Всего там планируется возвести пять корпусов, их суммарная площадь составит около семи гектаров, а число рабочих мест достигнет 2,8 тысячи.

Запускать проекты в парке можно будет в кратчайшие сроки, поскольку производственный блок полностью готов к установке оборудования, а офисные здания предлагаются уже с отделкой. Его резидентами уже стали компании по выпуску промышленного оборудования, косметики, медицинских изделий, оборудования для телекоммуникаций и другие высокотехнологичные предприятия.

Программа стимулирования мест приложения труда действует уже четыре года. За это время заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые позволят создать более шести миллионов квадратных метров недвижимости - не только промышленных предприятий, но и офисных и торговых зданий, а также учреждений культуры и спорта.

«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов „Сенькина“ автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников», - добавил он.

Работать на предприятии будут до 20 человек.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Москва
11 февраля 2025, 15:42
Сокольническую линию московского метро решили продлить до Щербинки
РИА «Новости»
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Сокольническую линию столичного метро продлят. Распоряжение о подготовке проекта опубликовали на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Новые остановки метро в Москве планируют открыть от станции «Потапово» в район Щербинка. Границы проекта на опубликованной схеме представили в форме «вилки». От станции «Улица Горчакова» ветку будут продлевать либо до Остафьевского шоссе, либо до Щербинки.

Окончательный вариант проекта должны подготовить в 2025–2026 годах.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» представили будущую схему метро Москвы. Жители Московской области могут найти на ней свои станции МЦД.

В частности, на карте обозначили месторасположение новых линий подземки и новые станции на существующих линиях - «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской ветке, «Достоевскую» на Кольцевой, «Гольяново» на Арбатско-Покровской и «Потапово» на Сокольнической.

Метро МЦД Метро Москвы Москва
11 февраля 2025, 12:54
Москвичам в 2024 году выдали около 50 млн продуктовых наборов на молочных кухнях
РИА «Новости»
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В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов — витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Наборы выдают бесплатно детям, беременным и кормящим. Ракова подчеркнула, что московские власти стремятся к тому, чтобы детство и материнство горожан проходило в благополучных условиях, заботе и комфорте.

«Обеспечение семей льготным питанием - одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать. Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей», - добавила она.

В столице отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из них только 72 - в прошлом году. Город также запустил удобный цифровой сервис для получения продуктов питания: теперь, пояснила Ракова, достаточно показать специальный QR-код из электронной медкарты.

В состав наборов включили молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки. Общий вес выданного питания в 2024 году превысил 50 тысяч тонн.

Обеспечение бесплатными продуктами питания беременных, кормящих, детей в возрасте до трех лет и ребят до семи лет из многодетных семей - одна из мер социальной поддержки в Москве. Ее также предоставляют подросткам до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам до 18 лет.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Его выдадут горожанам, которые прикреплены к городской поликлинике или женской консультации, имеют постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве.

В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов - витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дети Питание Семья Анастасия Ракова Москва QR-коды

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