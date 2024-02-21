Девятилетний школьник внезапно умер на уроке английского языка

По данным издания, ЧП произошло в физико-математической школе № 2107, расположенной на проспекте Мира. Во время урока английского ребенку резко стало плохо - он начал задыхаться. Спустя еще какое-то время мальчик потерял сознание.

Учителя позвонили в скорую и позвали школьную медсестру. Та попыталась привести школьника в чувство, но безрезультатно. Прибывшая на место бригада врачей также приступила к реанимации ребенка, но он скончался. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти.

Shot уточнил, что младшеклассник из-за слабого здоровья находился на очно-заочной форме обучении и редко бывал на уроках. Также известно, что мальчик был из благополучной семьи, родители занимаются архитектурой.

Ранее под Воронежем девятилетний школьник в своей комнате забрался на шведскую стенку. Ребенок запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи и умер от удушения.