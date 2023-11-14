Девять новых адресов добавили в программу реновации в Москве
В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - уточнил он.
Глава города добавил, что стартовые площадки под застройку расположены в пяти округах Москвы: в Северо-Восточном - в Ростокине, в Восточном - в Новогирееве и Измайлове, в Юго-Восточном - Нижегородском, в Южном - в Царицыне и на северо-западе в Щукине.
В общей сложности для строительства «реновационных» новостроек нашли 601 площадку.
Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки по реновации. Со старта программы в столице уже демонтировали более 300 жилых домов.
С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек.