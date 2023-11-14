14 ноября 2023, 17:56

Девять новых адресов добавили в программу реновации в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города добавил, что стартовые площадки под застройку расположены в пяти округах Москвы: в Северо-Восточном - в Ростокине, в Восточном - в Новогирееве и Измайлове, в Юго-Восточном - Нижегородском, в Южном - в Царицыне и на северо-западе в Щукине.

В общей сложности для строительства «реновационных» новостроек нашли 601 площадку.

Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки по реновации. Со старта программы в столице уже демонтировали более 300 жилых домов.

С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
14 ноября 2023, 16:04
Победителей X Национальной премии «Формула движения» определили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве выбрали победителей X Национальной премии за достижения в транспортной сфере «Формула движения». Награждение прошло на форуме «Транспортная неделя» после пленарной дискуссии «100 лет гражданской авиации, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Под руководством Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу», - подчеркнул он.

Ликсутов отметил, что проект «Большая кольцевая линия Московского метрополитена» одержал победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения». БКЛ запустили в марте, это самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Быстрые пересадки позволяют пассажирам тратить меньше времени на поездки - до 45 минут в день.

В номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта» победили МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность МЦД-3, который соединил районы СЗАО и ЮВАО, составляет 85 километров. Он включает 38 станций, в перспективе планируют запустить еще «Митьково», «Малино» и «Рижскую».

МЦД-4 открыли примерно на месяц позже, чем МЦД-3. Это самая протяженная линия наземного метро в 86 километров. В его состав вошли 36 станций, позже откроют «Беговую» и «Рижскую».

В номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» призовое место занял проект современного поезда «Иволга 3.0».

В 2023 году в Москве удалось достроить рекордное число новых масштабных транспортных объектов. Только в начале сентября открыли пять новых станций метро.

МЦД конкурсы Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 15:27
Москвичам предложили поучаствовать в викторине о цифровых сервисах
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 14 по 16 ноября все желающие смогут проверить свои знания о цифровых сервисах в викторине на сайте «Активный гражданин». Победители получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные баллы, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В бонусной викторине «Цифровая Москва», посвященной цифровым сервисам на mos.ru, смогут участвовать пользователи, которые ранее дали верный ответ как минимум на четыре вопроса каждой из первых пяти викторин осенней акции «Москва: как это работает».

Во время финального испытания участникам предстоит продемонстрировать не только знания, но и скорость. С помощью генератора случайных чисел выберут три тысячи победителей, кто быстрее всех ответит правильно на максимальное количество вопросов.

Каждый верный ответ в викторине стоит 20 баллов. Их можно потратить на сайте «Миллион призов» на сувениры, полезные товары, промокоды на скидку в магазинах и аптеках.

Ранее финал профессионального конкурса «Гонка курьеров» состоялся в Москве. На состязание съехались 50 лучших доставщиков из разных регионов России.

конкурсы Москва 2023
14 ноября 2023, 12:58
Большой театр в Москве не увеличит количество показов «Щелкунчика»
Фото: freepik.com
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Количество показов новогоднего балета «Щелкунчик» не смогут увеличить в Большом театре. Причина кроется в физических возможностях артистов, заявил РИА «Новости» генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

«В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета „Щелкунчик“. Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», - пояснил он.

По словам Урина, на спектакль «Щелкунчик» затрачиваются большие силы.

«Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета „Щелкунчик“, - подчеркнул он.

На днях открыли онлайн-продажу на предновогодние показы балета «Щелкунчик», что привело к сбою в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях.

Театры Москва 2023
14 ноября 2023, 12:57
Дорогу в квартале реновации построят в районе Измайлово
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В московском районе Измайлово, в квартале реновации, обустроят два участка дороги для повышения транспортной доступности новых жильцов. Они появятся вблизи дома 5/1, корпуса 1 в Измайловском проезде, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возводя новые кварталы по программе реновации жилья, мы уделяем большое внимание сопутствующей инфраструктуре», - подчеркнул он.

На территории появятся дорога внутри района с кольцевым движением и проезжая часть для перемещения в новом квартале. Также специалисты обустроят тротуары, выделят отдельные полосы для велосипедистов, установят светофор и остановку.

В завершение они нанесут дорожную разметку и поставят знаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства дорог в столице за год. Он заявил о том, что план закрыли досрочно.

Строительство Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев

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