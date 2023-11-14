Девять новых адресов добавили в программу реновации в Москве

«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города добавил, что стартовые площадки под застройку расположены в пяти округах Москвы: в Северо-Восточном - в Ростокине, в Восточном - в Новогирееве и Измайлове, в Юго-Восточном - Нижегородском, в Южном - в Царицыне и на северо-западе в Щукине.

В общей сложности для строительства «реновационных» новостроек нашли 601 площадку.

Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки по реновации. Со старта программы в столице уже демонтировали более 300 жилых домов.

С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек.