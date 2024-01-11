Девять культурных объектов возведут в Новой Москве

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«Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский», - отметил он.

Глава города уточнил, что здания оборудуют концертными и хореографическими залами, библиотеками и дошкольными классами. В школах разместят студии звукозаписи, кафе и выставочные площадки.

Культурно-досуговые центры возведут в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке. При них создадут универсальные концертные залы со сценой, гримерными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита.

По словам мэра, культурные объекты будут открывать по мере их готовности - с 2024 по 2028 годы.

Помимо строительства новых учреждений, специалисты приступили к реконструкции существующих. В этом году обновят Дом культуры «Ватутинки» в Десеновском поселении.

Собянин также рассказал о планах застройки территории бывшего автозавода «ЗИЛ». Там появится более 580 тысяч квадратных метров недвижимости.