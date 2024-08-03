Детскую стройплощадку открыли на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»

На этой площадке для юных посетителей организовали игровую зону и подготовили насыщенную развивающую программу. О градостроительной отрасли ребятам расскажут опытные вожатые, с которыми родители могут оставить детей.

Под присмотром специалистов юные участники смогут попробовать себя в строительстве, самостоятельно возвести здания и придумать, для чего их можно использовать.

Установленные на площадке аттракционы стилизовали под строительную технику. Так, кран высотой восемь метров оснастили несколькими горками. Также дети смогут полазить по веревочной паутине, попробовать свои силы на скалодроме или попрыгать на батуте.

Помимо этого, каждый день на площадке пройдут мастер-классы для детей трех возрастных групп, а дворовые игры станут доступны для всех без исключения посетителей вне зависимости от возраста.

Для взрослых посетителей подготовили специальные места отдыха с пуфиками и гамаками, где можно послушать подкасты, аудиоспектакли, а также лекции по урбанистике и архитектуре. Кроме того, на площадке откроется кафе с тематическим меню.

«Территория будущего. Москва 2030» - форум-фестиваль, где москвичи и гости российской столицы узнают о главных инновациях и достижениях во всех сферах городской жизни. Для проведения мероприятия задействовали более 30 площадок, где пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы. Гости узнают, какой Москва станет через несколько лет. Форум-фестиваль продлится до 8 августа. Полная программа мероприятий доступна на сайте.