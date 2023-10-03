Детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья построят в Новой Москве
В Новой Москве планируют построить детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья, окруженную лекарственными растениями. Медики смогут принимать в ней 750 человек в смену, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«В деревне Рассказовка в квартале 17 на улице Льва Кассиля возведут детско-взрослую поликлинику с постом скорой медицинской помощи на две кареты. Архитектурно-градостроительное решение уже выдано», - уточнил он.
Кузнецов отметил, что здание площадью 9,7 тысячи квадратных метров построят в форме буквы «Г». Его высота составит три-четыре этажа. Фасады оформят белоснежными стеклофибробетонными панелями с рельефом по стандарту московских поликлиник.
На территории проведут работы по благоустройству. Обустроят пешеходные дорожки, разобьют газоны и цветники. Там появятся светильники и архитектурные объекты. Кроме того, построят детскую игровую площадку и зону отдыха. Также оборудуют две автостоянки - для скорой помощи и отдельно для посетителей.
Кузнецов добавил, что от поликлиники до ближайшей станции метро «Новопеределкино» расстояние составит три километра.
Ранее москвичам сообщили, что в Бабушкинском районе откроется новая детско-взрослая поликлиника. По плану новое медучреждение примет первых пациентов до конца 2023 года.