Детско-взрослую поликлинику с тропой здоровья построят в Новой Москве

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«В деревне Рассказовка в квартале 17 на улице Льва Кассиля возведут детско-взрослую поликлинику с постом скорой медицинской помощи на две кареты. Архитектурно-градостроительное решение уже выдано», - уточнил он.

Кузнецов отметил, что здание площадью 9,7 тысячи квадратных метров построят в форме буквы «Г». Его высота составит три-четыре этажа. Фасады оформят белоснежными стеклофибробетонными панелями с рельефом по стандарту московских поликлиник.

На территории проведут работы по благоустройству. Обустроят пешеходные дорожки, разобьют газоны и цветники. Там появятся светильники и архитектурные объекты. Кроме того, построят детскую игровую площадку и зону отдыха. Также оборудуют две автостоянки - для скорой помощи и отдельно для посетителей.

Кузнецов добавил, что от поликлиники до ближайшей станции метро «Новопеределкино» расстояние составит три километра.

Ранее москвичам сообщили, что в Бабушкинском районе откроется новая детско-взрослая поликлиника. По плану новое медучреждение примет первых пациентов до конца 2023 года.