Детский сад с бассейном появится в Царицыне на юге Москвы

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«Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на этот объект», - уточнил он.

Детский сад площадью почти в шесть тысяч квадратных метров появится в Царицыне на Кавказском бульваре. Это будет трехэтажное здание, состоящее из нескольких блоков. Главный вход адаптируют под нужды людей с инвалидностью. Фасад оформят клинкером в бежевых тонах, используя разную технику кладки, а также цветными вставками из металлических панелей оранжевого, синего и желтого цветов.

У дошкольного учреждения появятся пешеходные дорожки, которые свяжут его с ближайшими домами. Кроме того, на территории детсада обустроят площадки для уроков на открытом воздухе, игр, отдыха и занятий спортом. Также специалисты проведут работы по благоустройству: высадят растения и кустарники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Западном округе столицы продолжат развивать социальную инфраструктуру. Там появятся медицинские, дошкольные и образовательные учреждения.