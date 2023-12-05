05 декабря 2023, 11:52

Дети раскатали опасную горку с выездом на дорогу на северо-востоке Москвы

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В районе Отрадное в Москве подростки раскатали опасную горку с выездом на проезжую часть. Сотрудники Госавтоинспекции взяли этот участок под свой контроль и поспособствовали расчистке склона, передали в Telegram-канале ведомства.

«По инициативе Госавтоинспекции Москвы на данном склоне, в районе Алтуфьевского шоссе у дома 42, снег расчистили вплоть до земельного покрова, в том числе его убрали у пешеходного перехода», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напомнила, что катание на таких горках опасно для жизни и здоровья детей. Родители должны самостоятельно разъяснить подросткам, что катание вблизи проезжей части, может привести к несчастному случаю.

Ранее спасатели проверили безопасность горок для катания в Балашихе и Ногинске. Работники противопожарно-спасательной службы посоветовали взрослым рассказывать детям о том, какие опасности могут таить в себе заманчивые снежные вершины.

Москва 2023
05 декабря 2023, 12:12
Жилой комплекс со смотровой галереей возведут на северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы построят новый жилой комплекс Tate. Он будет состоять из трех жилых корпусов со смотровой галереей на уровне 39 этажа. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Девелопер «КОРТРОС» начнет строительство на участке по адресу: улица Веткина, земельный участок 2/1.

Общая площадь проекта составит приблизительно 98,2 тысячи квадратных метров. В нем построят 1104 квартиры, а для автовладельцев создадут подземный паркинг на 545 машиномест.

Особенностью проекта станет смотровая галерея, которая расположится на высоте 39 этажа. Оттуда жители и гости комплекса смогут любоваться панорамными видами города.

В комплексе, кроме жилых помещений, запланировали объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, объекты бытового обслуживания, заведения общественного питания, фитнес-центры и многое другое.

Кроме того, еще два дома построят в подмосковном ЖК «Горки Парк» к 2026 году.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев
05 декабря 2023, 09:59
Москва получила наивысший кредитный рейтинг
Сайт мэра и правительства Москвы
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Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Москве наивысший показатель кредитоспособности по национальной шкале. Это связано с высоким уровнем экономики в городе, умеренно высокой степенью инвестиционной привлекательности, пояснила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«Аналитики отметили сбалансированную денежно-кредитную политику правительства Москвы и динамичное развитие экономики города. Она вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран», - отметила она.

Зяббарова добавила, что в городе высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается малое и среднее предпринимательство, а также стабильной остается ситуация на рынке труда.

Кроме этого, в ближайшее время ожидается и рост доходов московского бюджета. По сравнению с 2022 годом, текущий покажет на 12% больше.

Также специалисты подчеркнули, что объем инвестиций в основной капитал столицы по итогам прошлого года вырос на 2,2% по сравнению с 2021-м и составил 5,9 триллиона рублей, а в первом полугодии текущего года на 5% увеличились инвестиции. К концу года он должен показать на 7,5% больше.

Помимо вышеперечисленного, «Эксперт РА» присвоил кредитные рейтинги на уровне ruAAA облигациям города 72, 73 и 74-го выпусков и зеленых облигаций Москвы для населения.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Мособлэнерго» на уровне АА «Стабильный».

Москва 2023
05 декабря 2023, 09:27
Автомастерская с парковкой появится недалеко от аэропорта Внуково
Сайт мэра и правительства Москвы
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В полукилометре от аэропорта Внуково на земельном участке площадью 0,36 гектара появится автомастерская с парковкой. Она будет расположена недалеко от пересечения Боровского и Внуковского шоссе, рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«В течение 5,5 года инвестор сможет построить объект гаражного назначения и разместить там мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей площадью более 6,14 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Кроме этого, в течение 28 месяцев он должен получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев - завершить работы нулевого цикла.

Вся информация о торгах доступна на сайте.

Ранее предприниматели получили возможность приобрести крупное торговое помещение в районе Раменки в Москве. В нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.

Строительство Москва 2023
04 декабря 2023, 19:24
Холода и снегопад заставят остановиться «Солнце Москвы»
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Колесо обозрения «Солнце Москвы» может приостановить свою работу в связи с предупреждением МЧС о скором понижении температуры в столице на 10 градусов ниже климатической нормы. Информацию об этом разместили на сайте аттракциона.

В пресс-служба отметили, что регламент эксплуатации, установленный производителем колеса обозрения, позволит использовать его при температуре не ниже -10 градусов и при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Если погодные условия не будут соответствовать этим требованиям, для безопасности посетителей и сохранности оборудования поездки на колесе могут приостановить.

Посетителям рекомендовали заранее уточнять информацию о работе аттракциона.

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за морозов. Он будет действовать с 00:00 5 декабря до 23:00 8 декабря.

Отдых Москва 2023

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