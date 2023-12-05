Дети раскатали опасную горку с выездом на дорогу на северо-востоке Москвы

«По инициативе Госавтоинспекции Москвы на данном склоне, в районе Алтуфьевского шоссе у дома 42, снег расчистили вплоть до земельного покрова, в том числе его убрали у пешеходного перехода», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напомнила, что катание на таких горках опасно для жизни и здоровья детей. Родители должны самостоятельно разъяснить подросткам, что катание вблизи проезжей части, может привести к несчастному случаю.

Ранее спасатели проверили безопасность горок для катания в Балашихе и Ногинске. Работники противопожарно-спасательной службы посоветовали взрослым рассказывать детям о том, какие опасности могут таить в себе заманчивые снежные вершины.