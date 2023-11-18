18 ноября 2023, 11:58

Детей научат играть на цифровых инструментах в московских музыкальных школах

Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичных школах искусств детей начали обучать новым технологиях. Для этих целей в учреждения закупили цифровые музыкальные инструменты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет реализации проекта «Искусство - детям» для музыкальных школ приобрели цифровые и электронные скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.

Глава города перечислил уникальные функции инструментов. В частности, цифровое пианино позволяет придать звучанию больший объем, а также, нажав на кнопку, можно воспроизвести атмосферу концертного зала или камерной студии.

Собянин добавил, что здания музыкальных школ начали обновлять, делать их удобнее для занятий. Специалисты создают студии компьютерной музыки, в которых воспитанники смогут попробовать себя в написании авторской мелодии.

Детские школы искусств также оснастили новыми инструментами и оборудованием в Подмосковье. Их получили 38 учреждений.

Школы Музыка Сергей Собянин Москва 2023
18 ноября 2023, 11:11
Младенческая смертность в Москве снизилась вдвое
Сайт мэра и правительства Москвы
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За 13 лет в столице снизилась младенческая смертность более чем в два раза. Врачи стали успешно выхаживать недоношенных детей почти в 99% случаев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов», - уточнила она.

Ракова отметила, что власти прилагают все усилия, чтобы роддом был на территории больницы. Благодаря этому медики смогут быстро сформировать междисциплинарную команду и помочь пациентам.

В Москве пять перинатальных центров. Именно там больше всего самых сложных случаев с преждевременными родами. В перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова проводят уникальные внутриутробные операции в первые часы и дни после рождения ребенка, а также развивают неонатальную хирургию.

В центре всю необходимую помощь младенцам оказывают на месте, что позволяет обойтись без перевозки пациентов в другие больницы. Специалисты центра провели примерно 200 неонатальных операций, в том числе кардиохирургических, нейрохирургических и офтальмологических.

Ежегодно московские врачи выхаживают 99% младенцев , родившихся раньше срока. Это около шести тысяч недоношенных детей.

Смертность Дети Москва 2023
18 ноября 2023, 09:53
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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Температура воздуха в Москве в ночь на 18 ноября опустилась до минимума с начала осени. Столбики термометра опустились почти до -9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», - подчеркнул он.

Синоптик уточнил, что специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха -8,5 градуса. Это означает, что за сутки показатели опустились сразу на 5,2 градуса.

Леус отметил, что в Московской области холоднее всего было ночью в Клину, там воздух остыл до -12,1 градуса.

По словам метеоролога, оценивая синоптическую ситуацию в атмосфере, прогнозируются еще более низкие температуры в предстоящую ночь в Москве.

«Показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки», - заключил он.

В субботу москвичей ждет декабрьская погода. В дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
18 ноября 2023, 09:35
Московские врачи стали быстрее и точнее проводить лучевую диагностику благодаря ИИ
Сайт мэра и правительства Москвы
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ИИ позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Алгоритмы находят на медицинских снимках признаки рака легких, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса. Умные сервисы выделяют цветом на изображении места с возможными патологиями, создают замеры и описание для врачей.

Нейросети способны выявить незаметную для человеческого глаза патологию на ранней стадии, что стало ключевым преимуществом использования ИИ. В проекте применяют шесть комплексных разработок с ИИ, которые находят до 10 патологий сразу во время одного исследования в области груди и живота.

Алгоритмы внедрили в 150 медучреждений, в том числе детские. В перспективе нейросети будут автономными в нескольких лучевых исследованиях. Благодаря этому врачи-рентгенологи смогут сэкономить время и заняться более сложными исследованиями.

Нейросети также начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве. Результаты исследования появляются за две-три минуты.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
18 ноября 2023, 09:10
Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы
Фото: Mos.ru/ds
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В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Новостройка появится в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугская. Три корпуса соединит подземная парковка. Лицевую сторону зданий оформят керамогранитной плиткой. Фасады оснастят металлическими корзинами под кондиционеры.

В доме разместят 1224 квартиры, из них 401 однокомнатная, 587 - двухкомнатных, 235 - трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир адаптируют под нужды инвалидов. Все помещения сдадут с готовой отделкой по стандартам реновации.

Первые нежилые этажи займут вестибюль, лифты, помещения консьержа, кладовки и зона с почтовыми ящиками. В закрытом дворе проведут работы по благоустройству, а также построят детскую и спортивные площадки.

В Москве подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию , общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве

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