Десятый дом снесли в московском районе Кузьминки по программе реновации

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Последнее на данный момент снесенное здание располагалось по адресу: улица Зеленодольская, дом 28, корпус 4. Дом демонтировали с использованием технологии «умного сноса».

«Его жители переехали в новые квартиры на той же улице», - отметил Загрутдинов.

Со старта программы реновации в Москве уже снесли более 300 жилых домов.

Дом по реновации на 330 квартир также появится в московском Южном Тушине. Все жилые помещения сдадут с полной отделкой.

Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в столице по реновации с начала года. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждое здание возвели по индивидуальному проекту. В новостройки переселятся более 30 тысяч человек.