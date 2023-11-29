Десять мостов отремонтировали в Москве с 2012 года

«Мосты - важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства», - отметил мэр.

В текущем году в столице отремонтировали девять мостов в рамках текущего обслуживания, а два прошли капитальный ремонт. Помимо этого, на 34 мостах заменили деформационные швы.

Недавно завершилась реконструкция моста на территории музея-усадьбы Измайлово, известного как «Бауманский-1», а также капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку.

За последние 12 лет в городе появился 31 новый автомобильный мост, в том числе Карамышевский в составе Северо-Западной хорды и мост через реку Сходня в Зеленограде.

В планах на ближайшее время - строительство еще семи автомобильных мостов и такого же количества пешеходных.

Ранее капремонт шести мостов и путепроводов завершился в Подмосковье.