29 ноября 2023, 18:42

Десять мостов отремонтировали в Москве с 2012 года

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В Москве с 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Мосты - важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства», - отметил мэр.

В текущем году в столице отремонтировали девять мостов в рамках текущего обслуживания, а два прошли капитальный ремонт. Помимо этого, на 34 мостах заменили деформационные швы.

Недавно завершилась реконструкция моста на территории музея-усадьбы Измайлово, известного как «Бауманский-1», а также капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку.

За последние 12 лет в городе появился 31 новый автомобильный мост, в том числе Карамышевский в составе Северо-Западной хорды и мост через реку Сходня в Зеленограде.

В планах на ближайшее время - строительство еще семи автомобильных мостов и такого же количества пешеходных.

Ранее капремонт шести мостов и путепроводов завершился в Подмосковье.

Москва 2023
29 ноября 2023, 18:16
Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи смогут увидеть яркое полярное сияние 30 ноября и 1 декабря, вследствие потенциально мощной магнитной бури. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт Центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По ее словам, недавний взрыв на Солнце, произошедший непосредственно напротив Земли, может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

«Хорошая была вспышка (на Солнце. - Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», - рассказала Абунина.

Специалист добавила, что интенсивность бури может достичь уровня G3, и даже на короткое время подняться до уровня G4. Если прогнозы подтвердятся, то жители Москвы станут свидетелями редкого явления - северного сияния - уже в ближайший четверг и пятницу. Однако вероятность увидеть его будет зависеть от чистоты небосвода.

Ранее москвичам рассказали, какую обувь и почему вредно носить во время магнитной бури.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве Астрономия
29 ноября 2023, 17:59
Офисный центр с восьмиугольной башней построят на севере Москвы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве одобрили проект строительства делового комплекса с восьмиугольной башней в районе Аэропорт. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Помимо офисов, в комплексе обустроят коммерческие помещения: кафе, медицинские услуги, магазины и ателье», - уточнил он.

Бизнес-центр появится по адресу: Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Для его отделки применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. В проекте сочетаются витражные и многослойные вентилируемые части с панелями из искусственного камня.

Кроме того, рабочие благоустроят проезды и тротуары, установят наружное освещение, добавят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.

Сегодня на востоке столицы открыли уникальный рыбный рынок «Москва - на волне». На нем представили свыше 500 видов продукции.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
29 ноября 2023, 17:16
Команда из Москвы взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Читайте нас в: Google Новости
Сборной Москвы удалось выиграть 215 наград на всероссийском чемпионате «Профессионалы». Команда стала лидером медального зачета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что москвичи взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей. В том числе, 36 медалей сборная завоевала на финальных состязаниях в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких», - подчеркнул глава города.

Он добавил, что в чемпионате приняли участие лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий, продемонстрировав свое профессиональное мастерство. В этом году в финал вышли 687 участников из 62 регионов страны. Москву представляли 177 человек.

Конкурсанты бились за победу в 48 компетенциях. В частности, они показывали свои навыки в 3D-моделировании для компьютерных игр, обслуживании и ремонте оборудования релейной защиты и автоматики, изготовлении прототипов и электромонтаже.

В конце испытаний провели корпоративный зачет, во время которого молодые специалисты выступили за индустриальных партнеров - «Ростех», «Роскосмос», МПО имени Румянцева. В нем сборная из Москвы получила 16 медалей.

Московские газовики также завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке в Китае. Столичные специалисты и раньше возвращались домой с наградами с мирового первенства.

Сергей Собянин конкурсы Москва 2023
29 ноября 2023, 15:27
«Выдающийся актер». Собянин поздравил с днем рождения Евгения Миронова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актеру Евгению Миронову 29 ноября исполнилось 57 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника с торжеством.

«Выдающийся актер, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваша богатая фильмография - это воплощение таланта, профессионализма, трудолюбия и преданности искусству», - написал он в поздравительной телеграмме.

Глава города назвал театр Наций, которым руководит Миронов, ведущей культурной площадкой Москвы, где совмещают уважение к традициям с творческими экспериментами.

Евгений Миронов родом из Саратова. В 1982-м он начал обучение в Саратовском театральном училище. Спустя четыре года его зачислили в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Пройдя испытательный срок, Миронова сразу перевели на второй курс. В 1990 году началась карьера в Московском театре-студии под руководством Табакова. На счету актера такие спектакли, как «Обыкновенная история», «Матросская тишина» и «Звездный час по местному времени».

Творческий путь в кино Миронов начал в 1988-м, сыграв в картине Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Популярность и признание ему принесла главная роль в фильме Валерия Тодоровского «Любовь».

Московский областной театр драмы и комедии , расположенный в Ногинске, запускает новый проект для зрителей с проблемами зрения. Здесь начнут показывать спектакли с тифлокомментированием, и первый из них состоится уже 3 декабря.

Актеры Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме