Десять мостов отремонтировали в Москве с 2012 года
В Москве с 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Мосты - важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства», - отметил мэр.
В текущем году в столице отремонтировали девять мостов в рамках текущего обслуживания, а два прошли капитальный ремонт. Помимо этого, на 34 мостах заменили деформационные швы.
Недавно завершилась реконструкция моста на территории музея-усадьбы Измайлово, известного как «Бауманский-1», а также капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку.
За последние 12 лет в городе появился 31 новый автомобильный мост, в том числе Карамышевский в составе Северо-Западной хорды и мост через реку Сходня в Зеленограде.
В планах на ближайшее время - строительство еще семи автомобильных мостов и такого же количества пешеходных.
Ранее капремонт шести мостов и путепроводов завершился в Подмосковье.