Деревянные скульптуры павильона «Советская печать» на ВДНХ в Москве впервые отреставрируют

Скульптуры павильона ВДНХ № 67 «Советская печать» - крестьянку, рабочего, две сосенки и герб - впервые отреставрируют. Об этом сообщил департамент культурного наследия Москвы.

В ведомстве напомнили, что построенный в 1954 году павильон признали объектом культурного наследия федерального значения. Он задекорирован деревянными резными скульптурами и находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 67.

Главным украшением павильона считается резной барельеф и скульптурные группы, изображающие сцены из хозяйственной жизни тружеников села на фоне карельской природы. Автором этих работ был известный скульптор Лев Кардашев.

«Почти за 70 лет деревянные скульптуры пришли в неудовлетворительное состояние и сейчас нуждаются в качественной реставрации. Они начали рассыхаться, на их поверхности появились трещины, через которые внутрь проникала влага», - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас деревянные скульптуры перевезли в реставрационные мастерские, где началось тщательное обследование их состояния. Специалисты воссоздадут недостающие детали с использованием тех же способов резьбы, которые применялись в 1950-х годах. Реставрация четырех фигур займет примерно год.

Ранее на ВДНХ завершили реставрацию двух павильонов.