Депутат Выборный назвал Москву самым безопасным регионом России
Российская столица — самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Обеспечение безопасности жителей - безусловный приоритет для властей Москвы. Столичные власти подходят к решению вопроса комплексно, но создание достойных условий для службы личного состава является ключевой задачей», - уточнил он.
Парламентарий объяснил, что благополучие горожан обеспечивают правоохранители, профессионализм которых влияет на безопасность москвичей и охрану общественного порядка в мегаполисе.
Выборный отметил, что представители власти и МВД вместе работают над улучшением материальной базы полицейских. По программе «Безопасный город» возвели и отремонтировали свыше 100 зданий УВД. В 2023 году для силовиков закупили более 200 машин марки «Москвич».
Депутат добавил, что в работе полиции широко используют современные технологии и цифровизацию. Городские инфосистемы обработали миллиарды снимков, а алгоритмы распознавания постоянно совершенствуются. В итоге точность распознавания лиц и автомобилей достигла 99,8%.
Правоохранителей поздравили с профессиональным праздником в Одинцове. Один из награжденных - участковый уполномоченный Барвихинского отдела полиции Николай Миронов.
Российская столица - самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.