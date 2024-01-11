Депутат потребовал от ГИБДД обосновать необходимость «светофоров-шпионов» в Москве

«В очередной раз под благовидным предлогом власть нагло заходит на территорию прав и свобод своих граждан. Все мы помним, как работала московская система распознавания лиц для ареста активистов и участников мирных митингов, право на которые гарантировано конституцией», - написал парламентарий.

По словам депутата, заявление начальника столичного ГИБДД нарушает права людей и российское законодательство. В частности, по закону горожане могут предоставлять биометрические данные только добровольно и без принуждения.

Круглов заявил, что в письменном виде обратился к начальнику столичной Госавтоинспекции Александру Быкову, чтобы он разъяснил, будут ли внесены поправки в федеральные законы ради внедрения «светофоров-шпионов» и есть ли основания вообще для такой системы.

Ранее в столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%.