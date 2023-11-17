Депутат МГД Артемьев рассказал о подготовке специалистов для освоения космоса
В столице более 40 тысяч человек работают в сфере освоения космоса. О форматах образования и развитии технологий в этой отрасли АГН «Москва» рассказал депутат МГД, летчик-космонавт Олег Артемьев.
«Аэрокосмические классы стали одним из направлений предпрофильного образования. Освоение космоса будет входить в сферу интересов и инновационной школы „Сколково“, это уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин», - подчеркнул он.
Образовательное учреждение станет современной инновационной площадкой, где разместят 825 учеников. Основными направлениями станут биотехнологии, освоение космоса, искусственный интеллект и ИТ. Помогать школьникам будут резиденты «Сколково».
Ранее академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. Она произойдет в 2031–2040 годах.