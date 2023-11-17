Депутат МГД Артемьев рассказал о подготовке специалистов для освоения космоса

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«Аэрокосмические классы стали одним из направлений предпрофильного образования. Освоение космоса будет входить в сферу интересов и инновационной школы „Сколково“, это уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин», - подчеркнул он.

Образовательное учреждение станет современной инновационной площадкой, где разместят 825 учеников. Основными направлениями станут биотехнологии, освоение космоса, искусственный интеллект и ИТ. Помогать школьникам будут резиденты «Сколково».

Ранее академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. Она произойдет в 2031–2040 годах.