Дептранс Москвы подвел итоги работы речного транспорта в 2023 году

«Электросуда пользуются большой популярностью. Все чаще горожане выбирают их в качестве транспорта для своих ежедневных поездок. Всего на двух регулярных речных маршрутах пассажиры совершили уже почти 400 тысяч поездок», - уточнил он.

По словам заммэра, благодаря продлению речных маршрутов для жителей ближайших районов улучшится транспортная ситуация.

Он напомнил, что для оплаты проезда можно выбрать любой из удобных вариантов. Например, воспользоваться билетом «Кошелек» по «Тройке», банковской картой или биометрией. В «Едином» билете на 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость абонемента. Дети до семи лет в сопровождении одного взрослого могут ездить бесплатно.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта протяженностью 6,5 километра связал Киевский вокзал с причалом «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной. Второй маршрут, длина которого превысила девять километров, запустили осенью. Он проходит от ЗИЛа до «Печатников».

Еще четыре электросудна - «Серебрянка», «Шмелевка» , «Люблинка» и «Кузнецовка» - доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год.