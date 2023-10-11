Демонтаж плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве
Демонтаж 17 плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве, по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста между Кадашевской и Болотной набережными. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Работы проведут с использованием специализированных технических средств, таких как самоходный понтон и два крана-манипулятора. Каждый модуль фонтана весит около 300 килограммов. Их демонтируют и отправят на склад для технического обслуживания.
«В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Начали готовить к зиме 17 плавающих фонтанных модулей на Водоотводном канале», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В этом году фонтаны прошли капитальный ремонт, в ходе которого заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники и многое другое. Специалисты также установили современные системы видеонаблюдения и диспетчеризации.
В результате выполненных работ водная картина фонтанов стала более разнообразной, а световое оборудование сможет воспроизводить более полный спектр цветов.
Ранее стало известно о том, что сезон фонтанов завершится в Подмосковье 16 октября.