Демонтаж плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве

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Работы проведут с использованием специализированных технических средств, таких как самоходный понтон и два крана-манипулятора. Каждый модуль фонтана весит около 300 килограммов. Их демонтируют и отправят на склад для технического обслуживания.

«В Москве 5 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Начали готовить к зиме 17 плавающих фонтанных модулей на Водоотводном канале», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году фонтаны прошли капитальный ремонт, в ходе которого заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники и многое другое. Специалисты также установили современные системы видеонаблюдения и диспетчеризации.

В результате выполненных работ водная картина фонтанов стала более разнообразной, а световое оборудование сможет воспроизводить более полный спектр цветов.

Ранее стало известно о том, что сезон фонтанов завершится в Подмосковье 16 октября.