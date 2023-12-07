«Декабрь крепит морозы». Москвичей предупредили о тумане и слабом снеге

«Декабрь крепит морозы. Сегодня основную роль в формировании условия погоды в столице будет играть обширный антициклон, на западной периферии которого и окажется мегаполис», - рассказал он.

По его словам, в городе установится облачная погода с прояснениями. В утренние и вечерние часы будут возникать небольшой снег и туманы.

Днем температура в Москве будет -9… -11 градусов, а в Подмосковье - чуть ниже, -8… -13 градусов. Восточный ветер будет от слабого до умеренного, от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет показателя в 763 миллиметра ртутного столба.

В пятницу погодные условия существенно не изменятся: прогнозируется сухая погода и температура воздуха около -11… -13 градусов.

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