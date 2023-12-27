ЦОДД помог водителям в Москве свыше 41 тысячи раз за год

«В 2023 году мы приходили на выручку к московским водителям более 41 тысячи раз. 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД работали 24/7 без перерывов и выходных», - отметили в ведомстве.

В дептрансе уточнили что участникам ДТП помогли 18 623 раз. Их автомобили отбуксировали, а также посодействовали в оформлении европротокола и прикрыли от вторичных аварий.

Кроме того, 16 479 раз сотрудники ЦОДД помогли водителям с неисправностями автомобилей и 6178 раз регулировали движение на сложных перекрестках, во время аварий и городских праздников.

Дорожный патруль ЦОДД заработал в Москве в 2017 году. В этом году он стал победителем премии «Компания будущего».