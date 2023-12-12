Циклон «Ваня» принесет в Москву полуметровые сугробы

Специалист прогнозировал, что южный циклон принесет в Москву 15 декабря обильные осадки, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Кроме того, будет облачно и снежно.

За один день в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Сугробы в столице, которые в настоящий момент оценили в 30–35 сантиметров, смогут увеличиться до 40–45 сантиметров, а местами - достигнуть полуметра. Температура будет около минус 4-6 градусов.

Циклон «Ваня» сформировался над Молдавией и вскоре двинется на север в сторону Москвы.

Снегопад, к которому москвичам нужно будет готовиться в пятницу, заранее назвали самым сильным за последние 57 лет.