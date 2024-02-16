Циклон Рикса придет в Москву на выходных

«Завтра осадки сойдут на нет», - пообещал синоптик.

По его словам, в субботу выпадет не больше трех миллиметров снега. В городе будет очень ветрено, с порывами до 15 метров в секунду. Температура составит минус 1-3 градуса.

В воскресенье осадки будут смешанными, горожан ждет мокрый снег, снег с дождем. Они ожидаются довольно обильными - от двух до четырех миллиметров. Столбик термометра установится на отметке около нуля градусов. Местами ожидается гололед.

«Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон», - добавил Ильин.

Синоптик добавил, что виной прошедшему снегопаду на минувшей неделе был циклон Георг. В выходные же на смену ему придет циклон Рикса.

«Уже в воскресенье температура начнет понижаться после около нулевых скитаний, и в понедельник ночью в Москве похолодает до -7…-9. Следующее тепло придет где-то с четверга», - заключил синоптик.

Сегодня высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы. Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова, на ВДНХ она выросла до 62 сантиметров.