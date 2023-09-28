«Чистое небо»: более 850 километров воздушных линий убрали в Москве

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«Программа „Чистое небо“ стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий», - напомнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве добавили, что теперь Московский авиационный центр может работать в городской черте и приземляться, чтобы оказать медицинскую помощь, даже на узких улицах города, без риска задеть провода.

Вместо подвешивания кабелей питания и управления наружным освещением, проводов мобильной связи, интернета, воздушные линии помещают в специальные трубы, соединенные специальными колодцами, через которые можно осуществлять ремонт в случае неполадок.

Так, очистили небо уже во многих районах Москвы - на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на Тверской и Новом Арбате, на набережных Балчуга и других центральных улицах и площадях.

Ранее городские власти сообщили, что набережную в Покровском-Стрешневе благоустроят в рамках работы над девелоперским проектом. Превращение ее в зону отдыха закончат к ноябрю.

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