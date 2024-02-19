19 февраля 2024, 08:52

Число скачиваний мобильного приложения «Узнай Москву» за год превысило 78 тысяч раз

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В прошлом году горожане установили на свои смартфоны мобильное приложение «Узнай Москву» свыше 78 тысяч раз, что стало вдвое больше, чем годом раньше. Раздел «Здания» оказался наиболее востребованным в сервисе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Пользователи могут быстро составить интересный маршрут по Москве, изучить расположенные рядом достопримечательности, в том числе в режиме дополненной реальности, а также получить персональную подборку интересных мест и узнать новые факты о любимом городе», - уточнили в департаменте информационных технологий столицы.

В 2023-м сервис дополнили аудиогидами, которые можно слушать в фоновом режиме на прогулке. «Узнай Москву» оснащен понятным интерфейсом и удобной навигацией. Приложение позволяет планировать прогулки по мегаполису и находить интересующие объекты.

Интерактивная карта содержит адреса музеев, парков, исторических зданий и памятников. Для поиска объекта необходимо задать радиус или выбрать его из рекомендаций. Сервис также подскажет, какие объекты и маршруты наиболее популярные.

В проекте «Активный гражданин» также завершилось несколько голосований , связанных с шестью электронными проектами правительства Москвы. Пользователи выразили свыше миллиона мнений об их работе.

Туризм Технологии Москва
19 февраля 2024, 08:33
Москвичам пообещали небольшой мороз в понедельник
Читайте нас в: Google Новости
Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного похолодания. Столбики термометра 19 февраля опустятся до минус пяти градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в регионе будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков, местами ожидается гололед.

В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов. Ночью подморозит до -15 градусов. В Московской области в дневное время суток воздух остынет до -2…-7 градусов. Ночью похолодает до -17 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 757 миллиметров ртутного столба и превысит норму.

Ранее москвичам рассказали, когда сойдет снег в европейской части России. По словам метеоролога, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снег сходит в первой декаде апреля. Эта зима выдалась очень снежной, по этой причине 2024-й не станет исключением.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 07:26
Московская компания выпустила линейку оборудования для вакуумного напыления
Читайте нас в: Google Новости
Системы вакуумного напыления используют во многих областях промышленности. Новую линейку такого современного оборудования разработало и запустило в производство московское предприятие «САВТЭК». Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что созданные для бизнеса условия работы в Москве позволяют увеличить объемы выпуска продукции и расширить ассортимент для клиентов.

«Столичный производитель создал линейку оборудования вакуумного напыления. Устройства на 80% состоят из отечественных компонентов и предназначены для нанесения проводящих, резистивных и защитно-декоративных слоев на различные поверхности», - рассказал Овчинский.

Министр добавил, что в год компания производит не менее 10 единиц установок.

Вакуумное напыление используют в микроэлектронике для нанесения на схемы тонких пленок для подложки. Оно помогает наносить покрытие равномерно, что особенно важно.

Такие же системы используют в авиации для покрытия турбин специальным материалом, а также в сфере производства металлических изделий. Благодаря нанесенной пленке детали не подвергаются коррозии, а их срок службы значительно увеличивается.

Разработанные компанией «САВТЭК» системы работают на уникальном программном обеспечении. Управлять установкой можно через экран на передней панели или удаленно.

В прошлом году компания в два раза увеличила мощности своего предприятия и наняла 25 новых сотрудников. Но на этом компания не остановится и продолжит расширение производства для вывода на рынок новых линеек продукции. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Крылов.

«В планах на 2024 год - создать полноценную испытательную лабораторию, закупить для участка механообработки оборудование для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - поделился он.

В рамках программы импортозамещения московская фирма стала единственным производителем в России вакуумных печей для пайки и корпусирования полупроводников силовых приборов и микросхем. Работа над проектом закончилась в 2022 году, на сегодняшний день компания выпустила уже восемь печей и еще три находятся в стадии сборки.

Принятые в Москве более 20 мер поддержки для промышленных предприятий увеличили количество работающих площадок до 4,2 тысячи. Их число ежегодно увеличивается, обеспечивая рынок различными товарами. Предприниматели для расширения производства могут рассчитывать на целевые займы и субсидии, а также другие антикризисные инструменты.

Бизнес Промышленность Москва
16 февраля 2024, 13:28
Циклон Рикса придет в Москву на выходных
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи смогут отдохнуть от снегопада только в субботу, а уже в воскресенье осадки в столице продолжатся. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«Завтра осадки сойдут на нет», - пообещал синоптик.

По его словам, в субботу выпадет не больше трех миллиметров снега. В городе будет очень ветрено, с порывами до 15 метров в секунду. Температура составит минус 1-3 градуса.

В воскресенье осадки будут смешанными, горожан ждет мокрый снег, снег с дождем. Они ожидаются довольно обильными - от двух до четырех миллиметров. Столбик термометра установится на отметке около нуля градусов. Местами ожидается гололед.

«Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон», - добавил Ильин.

Синоптик добавил, что виной прошедшему снегопаду на минувшей неделе был циклон Георг. В выходные же на смену ему придет циклон Рикса.

«Уже в воскресенье температура начнет понижаться после около нулевых скитаний, и в понедельник ночью в Москве похолодает до -7…-9. Следующее тепло придет где-то с четверга», - заключил синоптик.

Сегодня высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы. Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова, на ВДНХ она выросла до 62 сантиметров.

Прогноз погоды Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
16 февраля 2024, 11:15
Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений этой зимы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сугробы в Москве впервые за эту зиму достигли высоты в 62 сантиметра. Об этом сообщил в Telegram-канале  ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедший на этой неделе снегопад значительно увеличил толщину снежного покрова. За несколько дней выпала четверть месячной нормы осадков, за последние сутки на улицах добавилось восемь сантиметров снега.

«Такое значение превышает полторы климатических нормы (163%)», - отметил синоптик.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 62 сантиметра. Она была почти рекордной для 16 февраля: суточный рекорд 1994 года составляет 63 сантиметра.

Высота сугробов немного варьируется в зависимости от района: на Балчуге - 57 сантиметров, а у МГУ - 67. В области самый большой уровень снега зафиксировали в Волоколамске - 63 сантиметра, на сантиметр меньше - в Черустях и Павловском Посаде.

Зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега. Она стала самой снежной за десятилетия.

Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва

Новости по теме