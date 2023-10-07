Число производств в Москве увеличилось в полтора раза за пять лет
В столице с 2018 года стало больше производств в полтора раза. Многим заводам удалось нарастить выпуск продукции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Больше всего новых предприятий открылось в отрасли радиоэлектроники и приборостроения - 184 компании. А также - в химической, медицинской промышленности, общем машиностроении, производстве строительных материалов», - уточнил он.
Глава города добавил, что за пять лет обрабатывающая отрасль смогла увеличить производство вдвое. Кроме того, столичные предприятия справились и с импортозамещением. Отечественные решения начали применять в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов.
В этот году для московских компаний учредили премию PromMOSCOW Awards. Статуэтками наградили больше 20 крупных предприятий в различных номинациях. Собянин добавил, что власти помогают промышленникам, предоставляя им льготы по налогам, субсидии и другие меры поддержки.
Ранее Собянин поздравил промышленников из Москвы с профессиональным праздником. По его словам, сегодня каждый 10-й работник в Москве трудится в этой сфере.