Число производств в Москве увеличилось в полтора раза за пять лет

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«Больше всего новых предприятий открылось в отрасли радиоэлектроники и приборостроения - 184 компании. А также - в химической, медицинской промышленности, общем машиностроении, производстве строительных материалов», - уточнил он.

Глава города добавил, что за пять лет обрабатывающая отрасль смогла увеличить производство вдвое. Кроме того, столичные предприятия справились и с импортозамещением. Отечественные решения начали применять в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов.

В этот году для московских компаний учредили премию PromMOSCOW Awards. Статуэтками наградили больше 20 крупных предприятий в различных номинациях. Собянин добавил, что власти помогают промышленникам, предоставляя им льготы по налогам, субсидии и другие меры поддержки.

Ранее Собянин поздравил промышленников из Москвы с профессиональным праздником. По его словам, сегодня каждый 10-й работник в Москве трудится в этой сфере.