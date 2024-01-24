Число контрактов с зарубежными представителями туротрасли выросло втрое в Москве

«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбай и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур», - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, столичным компаниям впервые удалось наладить сотрудничество в Бахрейне, Катаре и Иране. К примеру, во время поездки в Индонезию российский и местный туроператоры заключили контракт о совместной работе. Первые групповые туры по соглашению начнут формировать в феврале.

Заммэра добавила, что столичные компании готовили презентации с учетом каждого региона и портретом местного туриста.

Бизнес-миссии позволили участвовать в новых международных проектах. Весной Москва и индийская ассоциация MICE-агентств (NIMA) подписали меморандум о взаимопонимании, по которому создали программу подготовки амбассадоров столицы в Индии. Первые 50 участников уже прошли обучение.

В Москве за прошлый год также на четверть увеличилось число специалистов в области туризма. Сейчас каждый 14-й сотрудник занят в этой сфере.