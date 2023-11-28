28 ноября 2023, 08:57

Четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации

Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей», - уточнил он.

Глава города отметил, что в новые квартиры переехали более 117 тысяч москвичей. Свыше 26 тысяч человек занялись оформлением документов или переездом по реновации.

Собянин добавил, что только в этом году удалось достроить более 50 домов. Уже начали переселять 36,54 тысячи участников реновации. Специалисты сейчас проектируют и возводят еще 438 новостроек.

В Хорошево-Мневниках также под заселение по реновации передали пять новостроек , еще пять - в процессе строительства и одна - в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
28 ноября 2023, 08:35
Москвичам пообещали снег и гололедицу во вторник
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мощные снегопады в Москве сменятся кратковременными осадками 28 ноября. Синоптики спрогнозировали потепление до -5 градусов и гололедицу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего на северо-запад европейской части страны», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -2 до -7 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут отметки до -14 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Леус добавил, что в среду во второй половине дня опять ожидается небольшой снег и до -4 градусов.

Жителей Москвы также предупредили о резких перепадах температуры на неделе. Синоптик Шувалов не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 18:20
Более двух тысяч человек получили ключи от новых квартир на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Хорошево-Мневниках под заселение по программе реновации передали пять новостроек, еще пять — в процессе строительства и одна — в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В Хорошево-Мневниках под заселение по программе реновации передали пять новостроек, еще пять - в процессе строительства и одна - в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В районе Хорошево-Мневники город предложил квартиры в новостройках москвичам из 12 старых домов, девять из них уже полностью расселены. Правообладателями комфортного жилья стали более 2,3 тысячи человек, из них свыше 400 заключили договоры с начала 2023 года», - рассказал он.

Всего по программе реновации в новостройки переедут более 30 тысяч жителей 156 старых домов. Все квартиры выполнят с отделкой, там установят газовые плиты, оборудуют санузел. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан.

Территории вокруг новых домов благоустроят. Во дворах появятся дополнительные игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, а также скамейки для отдыха.

Также новых жильцов ждут две новостройки на юге Москвы. По программе реновации там переселили уже более 11,2 тысячи человек.

Москва 2023 Реновация в Москве
27 ноября 2023, 18:10
Москвичей предложили активнее привлекать к благоустройству
Сайт мэра и правительства Москвы
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Благоустройство районов — одно из ведущих направлений развития Москвы, в котором принимают участие жители. Однако город не всегда успевает согласовать инициативы горожан до реализации проектов. Поэтому зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с инициативой более активного привлечения граждан в преображение столицы, сообщило АГН «Москва».

«Действительно, проекты сейчас переданы на уровень города, они выведены из компетенции районов <…> Поэтому для Москвы у меня отдельное предложение: возвращать благоустройство на уровень районов. Наверное, это было бы всем полезно», - заявила она.

Разворотнева согласилась, что реализовать такую идею будет не просто, но необходимо найти золотую середину для развития и обновления столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на западе столицы.

Благоустройство районов - одно из ведущих направлений развития Москвы, в котором принимают участие жители. Однако город не всегда успевает согласовать инициативы горожан до реализации проектов. Поэтому зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила с инициативой более активного привлечения граждан в преображение столицы, сообщило АГН «Москва».

Благоустройство Госдума РФ Москва 2023
27 ноября 2023, 17:56
Москвичам пообещали похолодание и гололедицу в ближайшие часы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Циклон принесет непогоду в ближайшие часы. Москвичей ждут похолодание, гололед и небольшие осадки, Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, сильные осадки прекратились в Москве около полудня. Столица оказалась в теплом секторе циклона - температура начала активно расти, местами наблюдались небольшие дожди, и выпавший снег стал активно таять», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в Москве воздух прогрелся до 1… 2 градусов. В области потеплело до плюс трех градусов.

Леус добавил, что из-за смещения циклона на северо-северо-запад в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременный снег и минусовую температуру.

На дорогах и тротуарах будет очень скользко. В пределах МКАД это произойдет примерно с 23:00 часов до полуночи, добавил синоптик.

Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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