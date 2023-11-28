Четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации

«Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей», - уточнил он.

Глава города отметил, что в новые квартиры переехали более 117 тысяч москвичей. Свыше 26 тысяч человек занялись оформлением документов или переездом по реновации.

Собянин добавил, что только в этом году удалось достроить более 50 домов. Уже начали переселять 36,54 тысячи участников реновации. Специалисты сейчас проектируют и возводят еще 438 новостроек.

В Хорошево-Мневниках также под заселение по реновации передали пять новостроек , еще пять - в процессе строительства и одна - в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей.