29 ноября 2023, 10:19

Четвертый дом по реновации достроили на юго-западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Обладателями новых квартир станут 450 человек, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Инфраструктура жилого дома и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками», - уточнил он.

Новостройка расположена на Новочеремушкинской улице. Рядом с ней появятся детская и спортивные площадки, пешеходные дорожки и тротуары. Во время благоустройства территории специалисты разобьют газоны и обустроят во дворе зону отдыха.

До этого реновационные дома в Черемушках передали под заселение на улицах Гарибальди, Профсоюзной и Севастопольском проспекте. В них переедут жители пяти старых пятиэтажек, три из них уже расселили.

С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
29 ноября 2023, 11:12
Московские газовики завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке в Китае
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Китае в городе Хух-Хото прошел международный чемпионат по сварке «Кубок дуги — 2023». На нем работники газовой отрасли из Москвы трижды взяли золотые медали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В составе сборной России наши специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д’Ивуара и Болгарии», - уточнил он.

Глава города добавил, что в номинации «Механизированная полуавтоматическая сварка» победу одержал электрогазосварщик Дмитрий Панчу. В направлении «Газовая сварка» первое место завоевал сварщик Станислав Демидов. В номинации «Виртуальная сварка» золото вручили ведущему инженеру Константину Константинову.

Столичные специалисты и раньше возвращались домой с наградами с мирового первенства.

«Все это еще раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надежность газотранспортной системы столицы», - заключил мэр.

Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Собянин подчеркнул, что профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, светло и уют.

В Китае в городе Хух-Хото прошел международный чемпионат по сварке «Кубок дуги - 2023». На нем работники газовой отрасли из Москвы трижды взяли золотые медали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Газ Сергей Собянин Москва 2023
29 ноября 2023, 10:22
Московские инженеры смогут обучаться на курсах по беспилотному транспорту
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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В рамках проекта «Московская техническая школа» в столице запустили 16 образовательных курсов по управлению беспилотным транспортом. Инженерам доступен широкий перечень программ в области разработки и использования беспилотников. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Разработка и управление беспилотниками Открытие курсов способствует развитию технологий и подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт».

«Сегодня столичным промышленникам доступно 16 курсов, разработанных с партнерами проекта. Их число будет расти, поскольку области применения беспилотных систем постоянно расширяются», - отметил Овчинский.

Разработкой курсов занимались Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Государственный научный центр РФ ФГУП НАМИ, Московский политех, Российский технологический университет и Московский технический университет связи и информатики. Столичным инженерам предлагают курсы операторов БПЛА самолетного и мультимоторного типов, основы устройства и управления FPV-дронами и ряд других направлений.

Кадры решают все Директор Дирекции «Аэромобильность» МАИ Андрей Замковой отметил, что созданные программы важны для развития аэромобильности в России, беспилотники применяются в строительстве, логистике, поиске людей, сельском хозяйстве и нефтепромышленном комплексе.

«Для каждого из этих направлений необходимы не только технологии, но и люди, умеющие создавать и использовать такие решения. „Московская техническая школа“ предлагает ряд программ, которые помогут инженерам в максимально сжатые сроки получить актуальные знания для работы с инновационными технологиями», - заявил Замковой.

В Москве активно развивается направление беспилотного транспорта. В индустриальном парке «Руднево» недавно открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). Он объединил ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных аппаратов, уже 12 компаний стали его резидентами.

Беспилотники Промышленность Москва 2023
29 ноября 2023, 10:12
Почти 80 вокзалов на МЦК и МЦД благоустроили по новому стандарту
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве вместо железнодорожных пригородных платформ появляется все больше городских вокзалов. Специалисты возвели уже 79 таких объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, основным преимуществом нового стандарта стали быстрые пересадки на другой общественный транспорт: пассажиры теперь могут пользоваться эскалаторами и лифтами, теплыми переходами или навесами, которые защитят от осадков. Вокзалы оснастили понятной навигацией со схемами пересадок, табличками с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и популярных мест.

Больше всего городских вокзалов появилось на МЦД-4. Перед его открытием отремонтировали все станции Калужского направления и построили новые.

Сейчас начали возводить вокзалы на «Петровско-Разумовской» МЦД-1 и «Митькове» МЦД-3. Также приступили к реконструкции «Беговой» МЦД-1 и «Рижской». В перспективе планируют благоустроить вокзалы по новому стандарту на большей части станций наземного метро.

Ранее в Москве завершили благоустройство у станции МЦД-4 «Минская». Там улучшили пешеходную и транспортную инфраструктуры, а также создали комфортного пространства для отдыха горожан.

Строительство МЦД Сергей Собянин Москва 2023
29 ноября 2023, 09:26
Москву накроют метели и сильный ветер
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва окажется во власти южного циклона 29 ноября. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, метели и до -5 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к очередному южному циклону», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в столичном регионе будет облачно. Во второй половине дня в юго-западных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ближе к вечеру на Москву обрушатся метели и усилится ветер. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -3…-5 градусов. Ночью будет до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. В ночные часы похолодает до -7 градусов.

Ветер подует с востока со скоростью 5–10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг в столице потеплеет до нуля градусов, ожидаются снег, метель, местами мокрый снег и гололед.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. В последний раз подобное количество осадков в ноябре зафиксировали в 2012 году.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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