Черновую отделку низкоэтажной части НКЦ в Москве выполнили почти на две трети

«На данном этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что на этой площади также более чем наполовину обустроили фасад и на треть смонтировали внутренние инженерные системы.

Кроме этого, работы проводят и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там уже на треть подготовили конструкции фасада и приступили к возведению внутренних стен и перегородок, а также к монтажу лифтов и других инженерных систем.

Внешние фасады комплекса зданий оформят в единой стилистике.

Они будут связаны между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, чтобы обеспечить удобство для будущих сотрудников.