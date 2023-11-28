28 ноября 2023, 16:59

Черновую отделку низкоэтажной части НКЦ в Москве выполнили почти на две трети

Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) завершили работы по черновой отделке. Это 108 тысяч квадратных метров из 170 необходимых, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данном этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что на этой площади также более чем наполовину обустроили фасад и на треть смонтировали внутренние инженерные системы.

Кроме этого, работы проводят и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там уже на треть подготовили конструкции фасада и приступили к возведению внутренних стен и перегородок, а также к монтажу лифтов и других инженерных систем.

Внешние фасады комплекса зданий оформят в единой стилистике.

Они будут связаны между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, чтобы обеспечить удобство для будущих сотрудников.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
28 ноября 2023, 18:29
Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве около 11 профильных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в индустрии моды. Это составляет 7,7% от всех креативных организаций. Их суммарный оборот превышает 150 миллиардов в год, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», - рассказала она.

Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.

В столице начал работу международный форум BRICS Fashion Summit.

На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.

Бизнес Москва 2023
28 ноября 2023, 15:36
Около пяти тысяч световых конструкций украсят московские улицы к Новому году
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Москву начали преображать к новогодним и рождественским праздникам. На улицах появятся около пяти тысяч световых конструкций и свыше тысячи искусственных елей, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. Сейчас монтажные работы ведут во всех административных округах. Их завершат до 1 декабря», - уточнил он.

В центре мегаполиса установят восемь крупных световых арок, которые похожи на фасады главных театров. Их модернизировали и оснастили новыми программами световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

В пешеходных зонах Бульварного кольца по традиции появятся световые тоннели. В парке Победы на Поклонной горе установят огромный елочный шар высотой в 20 метров и весом в 35 тонн. На проспекте Мира в Ростокине горожане смогут вновь встретить «полярных медведей». В парке «Зарядье» установят опоры освещения, световые консоли в виде спиралей, которые будут напоминать новогодний серпантин.

На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Ее удалось найти с помощью спутникового фото.

Благоустройство Новый год Москва 2023 Петр Бирюков
28 ноября 2023, 15:07
Около 1,8 миллиона «квадратов» жилья ввели в Новой Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Троицком и Новомосковском округах Москвы с начала года ввели более 1,78 миллиона квадратных метров жилья. Свыше 634 тысяч «квадратов» составили ИЖС. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца года к проектам жилой застройки добавится еще примерно 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных зданий.

Глава департамента по разработке новых территорий Владимир Жидкин отметил, что благодаря улучшению транспортной и социальной инфраструктуры продажи квартир в Новой Москве стали происходить на 10% быстрее, чем в старых границах столицы.

Кроме того, четыре миллиона «квадратов» жилья уже ввели в Москве с начала реновации.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
28 ноября 2023, 14:57
Москвичам рассказали о живописных маршрутах на общественном транспорте
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Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о трех популярных транспортных маршрутах: трамвае № 39, автобусах М1 и М3. В описании каждого маршрута читатель найдет подробную историю о старинных зданиях, памятниках и связанных с ними известных деятелях.

Во время трамвайной прогулки от станции метро «Чистые пруды» до «Университета» пассажиры смогут увидеть места, которые запечатлели режиссеры советских фильмов. Среди них - Кремль, сталинская высотка на Котельнической набережной и Донской монастырь.

Автобус М1 отправляется с Ленинского проспекта. На этом маршруте горожане встретят Дом на набережной и бывший гастроном «Елисеевский», Петровский путевой дворец и реконструированную ГЭС-2. Пассажиры проедут по всей Тверской улице, на которой расположено множество различных достопримечательностей.

Поездка на автобусе М3 запомнится пейзажами Красной Пресни, Большой Никитской и Моховой улицы. Также пассажиры смогут увидеть пушкинские места - церковь, в которой проходило венчание поэта с Натальей Гончаровой, и собор, где его крестили.

Ранее, компания «Роснефть», Мостуризм и регионы Центрального федерального округа объединились, чтобы сделать автомобильные путешествия по России еще интереснее. Результатом коллаборации стали новые маршруты и увеличение туристического потока.

Туризм Автобусы Москва 2023

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