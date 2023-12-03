Чемпионат «Абилимпикс» помог найти работу более 500 москвичам с ОВЗ

«Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу», - пояснил он.

Свыше 200 московских компаний стали партнерами «Абилимпикса». В число наиболее востребованных направлений трудоустройства входят IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата трудоустроились на производства.

Глава города добавил, что Москва поддерживает всех, кто находится в поиске работы. В частности, инвалидам предоставляют бесплатное профобучение и повышение квалификации. Переподготовку кадров проводят в 12 ведущих вузах, колледжах и образовательных центрах столицы. Специально для трудоустройства людей с ОВЗ в службе занятости запустили программы «Топ-500 резюме», «Доступная работа» и «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“». Открыли клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать».

Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов. Она нацелена на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья.