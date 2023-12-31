Чат-бот Александра с момента запуска ответила на шесть миллионов вопросов москвичей

«С момента появления Александра ответила на шесть миллионов вопросов», - уточнил он.

По словам заммэра, в этом году разработчики расширили функционал виртуального помощника. Благодаря этому чат-бот стал обрабатывать 13 тысяч сообщений в день. Такие показатели в 10 раз превысили ее возможности в самом начале запуска.

Ликсутов отметил, что появившийся в 2023-м чат-бот в приложении «Московский транспорт» удостоился нескольких престижных наград.

Он добавил, что чаще всего пользователи спрашивали о способах оплаты проезда, как привязать карту «Тройка» в транспортных приложениях, а также о имеющихся льготах для пассажиров.

В честь наступления Нового года Московский метрополитен составил перечень тематических литературных произведений. Повести и рассказы погрузят пассажиров в атмосферу праздника.