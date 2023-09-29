Часть бывшей промзоны «Грайвороново» превратят в современный квартал

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Глава города подчеркнул, что почти половина застройки придется на необходимые для инфраструктуры предприятия, что сделает жизнь в новом квартале удобнее, а еще увеличит количество рабочих мест.

«На площади 22,56 гектара в Рязанском районе, помимо жилых домов, планируем построить школу, детсад, офисы, предприятия сферы торговли, услуг и логистический комплекс. В результате создадим порядка трех тысяч рабочих мест», - поделился мэр.

В новый комплекс планируется инвестировать около 38 миллиардов рублей. Собянин подчеркнул, что подобных проектов по развитию территорий в Москве уже 44, в совокупности они дадут горожанам не менее 110 тысяч рабочих мест.

Предполагаемый объем инвестиций составит примерно 38 миллиардов рублей, тогда как общий показатель по проектам - около 960 миллиардов.

Ранее власти города сообщили о планах застройки промзоны «Братцево» на севере столицы.

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