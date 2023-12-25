Церемония награждения лауреатов премии Москвы в области медицины прошла в столице

«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом», - отметила она.

Ракова подчеркнула, что лауреаты занимаются разработкой новых направлений, реализацией крупных городских проектов и наукой, меняя московскую медицину.

Она уточнила, что в этом году на премию зарегистрировалось рекордное число научных коллективов - 98.

Лауреатов наградили за участие в создании первых эндоскопических центров, а также за развитие инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе и алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации.

На днях работникам «Мособлэнерго» вручили награды к профессиональному празднику. Восемь человек получили медаль II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».