21 февраля 2024, 09:53

Центру «Мосволонтер» исполнилось 10 лет

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Волонтерскому центру «Мосволонтер» исполнилось десять лет. О деятельности общественного добровольческого движения рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Специальный ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» создали в 2014 году. Начальной точкой добровольческой работы стала сочинская Олимпиада, где широко распространилось спортивное волонтерство.

«Мосволонтер» сейчас насчитывает 12 разных направлений. В частности, активисты помогают проводить мероприятия, участвуют в социальных, культурных, экологических, патриотических, спортивных, инклюзивных, корпоративных проектах, а также занимаются зооволонтерством.

За 10 лет московского волонтерства добровольцы принимали участие в майских шествиях «Бессмертного полка», Чемпионате мира по футболу 2018 года и в крупных форумах.

Во время недавней пандемии неравнодушные москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Волонтеры закрыли свыше 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Добровольцы-медики пришли на помощь врачам в больницах. С началом СВО волонтеры также сразу включились в работу. Сейчас свыше 14,4 тысячи человек помогают жителям новых регионов страны и военным.

У жителей Москвы также появилась возможность стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего планируют задействовать 450 добровольцев.

Волонтеры Сергей Собянин Москва
21 февраля 2024, 11:11
Капремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершился почти наполовину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Капремонт корпуса № 2 Боткинской больницы в Москве выполнили почти наполовину, он завершится до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы», - отметил Бирюков.

На данный момент капитальный ремонт второго корпуса Боткинской больницы выполнили примерно на 40%. Здание, возведенное в 1909 году, имеет площадь около трех тысяч квадратных метров.

Уже прошли работы по демонтажу и укреплению конструкций, замене перекрытий, обновлению кровельной системы и устройству нового пола. Сейчас в здании началась прокладка новых инженерных коммуникаций, включая электричество, водоснабжение, отопление, канализацию, а также систем кондиционирования и вентиляции.

Также строители приступили к возведению перегородок общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров для формирования палат, лечебных и технических зон, а также кабинетов для медперсонала.

Фасад здания, площадью почти три тысячи квадратных метров, отреставрируют в соответствии с техникой начала XX века, включая окраску по штукатурке и кирпичу. Специалисты сохранят исторические карнизы, графический руст и козырьки над входами. В здании установят 47 деревянных окон и 196 дверей, поддерживая исторический облик конструкций.Также в корпусе восстановят лестницы с декоративными металлическими ограждениями и оригинальную плитку на площадках.

Завершение капитального ремонта запланировали на четвертый квартал текущего года, после чего пройдет благоустройство прилегающей территории.

Два других корпуса Боткинской больницы также капитально отремонтируют в Москве до конца года. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8 и научно-академическом № 10.

Благоустройство Больницы Петр Бирюков Москва
21 февраля 2024, 10:24
Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить экскурсию о крупных благотворителях прошлого. Предлагается пройти самостоятельно первый маршрут по улице Кузнецкий Мост с аудиогидом в любой день и в комфортном темпе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Экскурсия „Гуляй и помогай“ не только дарит знания и незабываемые впечатления, но и напоминает, что благотворительность, отзывчивость и неравнодушие - это традиционные ценности, уходящие корнями в прошлое Москвы», - отметила руководитель проекта «Город неравнодушных» Евгения Шавкун.

Первый маршрут раскроет тайну названия улицы Кузнецкий Мост, а также расскажет о местонахождении первой в стране телефонной станции. Посетители узнают о зданиях, связанных с именами известных московских благотворителей.

Желающие смогут во время экскурсии поучаствовать в благотворительности. В частности, сдать ненужные вещи в бокс фонда «Второе дыхание» и пожертвовать в организации, которые размещены в благотворительном сервисе на mos.ru.

Маршрут подразумевает остановку на станции по приему вещей. Там же участники узнают о важности разумного потребления, а также о том, как ношеная одежда может помочь нуждающимся людям.

На ВДНХ также проведут экскурсии и обзорные прогулки в честь Дня гида, который отмечается 21 февраля. В музее славянской письменности «Слово» можно узнать, какими были первые алфавиты на Руси.

Благотворительность Экскурсии Москва
21 февраля 2024, 10:00
Девятилетний школьник внезапно умер на уроке английского языка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Северо-Восточном округе Москвы в образовательном учреждении скончался ученик. Мальчику было девять лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло в физико-математической школе № 2107, расположенной на проспекте Мира. Во время урока английского ребенку резко стало плохо - он начал задыхаться. Спустя еще какое-то время мальчик потерял сознание.

Учителя позвонили в скорую и позвали школьную медсестру. Та попыталась привести школьника в чувство, но безрезультатно. Прибывшая на место бригада врачей также приступила к реанимации ребенка, но он скончался. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти.

Shot уточнил, что младшеклассник из-за слабого здоровья находился на очно-заочной форме обучении и редко бывал на уроках. Также известно, что мальчик был из благополучной семьи, родители занимаются архитектурой.

Ранее под Воронежем девятилетний школьник в своей комнате забрался на шведскую стенку. Ребенок запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи и умер от удушения.

Дети Школы Москва
21 февраля 2024, 09:11
Москвичам пообещали потепление и небольшой снег в среду
Читайте нас в: Google Новости
В Москву приближается теплый фронт. Температура воздуха 21 февраля превысит климатическую норму, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что при таких условиях небо затянется плотными облаками, а в полдень юг и запад накроет небольшой снег, который к центру города доберется ближе к вечеру В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -4 градусов. В Московской области днем ожидается от 0 до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -7 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба, но все равно окажется выше нормы.

В столице также решили продлить желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 21 февраля 11:00.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

Новости по теме