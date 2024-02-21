Центру «Мосволонтер» исполнилось 10 лет

Специальный ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» создали в 2014 году. Начальной точкой добровольческой работы стала сочинская Олимпиада, где широко распространилось спортивное волонтерство.

«Мосволонтер» сейчас насчитывает 12 разных направлений. В частности, активисты помогают проводить мероприятия, участвуют в социальных, культурных, экологических, патриотических, спортивных, инклюзивных, корпоративных проектах, а также занимаются зооволонтерством.

За 10 лет московского волонтерства добровольцы принимали участие в майских шествиях «Бессмертного полка», Чемпионате мира по футболу 2018 года и в крупных форумах.

Во время недавней пандемии неравнодушные москвичи показали себя с самой лучшей стороны. Волонтеры закрыли свыше 150 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств. Добровольцы-медики пришли на помощь врачам в больницах. С началом СВО волонтеры также сразу включились в работу. Сейчас свыше 14,4 тысячи человек помогают жителям новых регионов страны и военным.

У жителей Москвы также появилась возможность стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего планируют задействовать 450 добровольцев.