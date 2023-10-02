Центр по обучению пилотированию БПЛА открыли в Москве
В Москве заработал первый в стране федеральный образовательный центр, где будут обучать пилотированию беспилотников. Его открыли в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщило РИА «Новости».
По словам президента Федерации гонок дронов России Ильи Галаева, первые 26 человек в течение 1,5 месяца будут обучаться по программе создания, производства и управления БПЛА коптерного типа. Всего на учебу потока заложено 250 часов.
«Мы уже порядка четырех лет активно занимаемся развитием в этой области и видим, насколько сейчас стало это популярно», - отметил он.
Галаев уточнил, что освоить программу пилотирования дронами сможет любой желающий. Центр запланировал обучить больше миллиона специалистов. Здесь начнут создавать беспилотные объекты с использованием различных технологий ИИ.
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