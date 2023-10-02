Центр по обучению пилотированию БПЛА открыли в Москве

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По словам президента Федерации гонок дронов России Ильи Галаева, первые 26 человек в течение 1,5 месяца будут обучаться по программе создания, производства и управления БПЛА коптерного типа. Всего на учебу потока заложено 250 часов.

«Мы уже порядка четырех лет активно занимаемся развитием в этой области и видим, насколько сейчас стало это популярно», - отметил он.

Галаев уточнил, что освоить программу пилотирования дронами сможет любой желающий. Центр запланировал обучить больше миллиона специалистов. Здесь начнут создавать беспилотные объекты с использованием различных технологий ИИ.

Ранее пенсионерка из Москвы приняла шум стиральной машины за гул беспилотника и вызвала полицию.