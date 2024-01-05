05 января 2024, 12:21

Центр инноваций и импортозамещения построят в ТиНАО по программе создания рабочих мест

Unsplash
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Инвестор получил разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров. Там появится около 230 новых рабочих мест.

«Здание будет состоять из 20 идентичных трехэтажных секций с обособленными входами. Там смогут арендовать помещения высокотехнологичные компании сектора электроники, машиностроения и легкой промышленности, а также IT-компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года», - рассказал Овчинский.

Центр возведут в квартале № 100 между Остафьевским шоссе и улицей Троицкой. За его создание город снизит инвестору плату за смену вида разрешенного использования земли под строительство жилья.

Застройщик, которым выступила группа «Самолет», сообщил, что на первом этаже предусмотрят зоны приема грузов с возможностью сбора и комплектации товаров, а также раздевалки для сотрудников, зоны отдыха и приема пищи. На втором этаже арендаторы займутся исследованиями. Третий этаж станет местом для административных помещений.

На благоустроенной территории создадут парковку для легковых машин, а для фур - зоны погрузки и разгрузки, примыкающие к воротам секций. Центр станет четвертым объектом, возведенным в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в ЖК «Остафьево». Там уже возводят школу на 750 мест и два детсада на 250 и 300 мест.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года. В ее рамках девелоперы строят деловые, промышленные и логистические здания, объекты образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, а также гостиницы и ТЦ. При увеличении сроков реализации проектов инвесторы могут увеличить объем своих преференций.

Участвовать в программе могут девелоперы, которые уже возводили дома в столице. Подать заявку можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы. Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что за время реализации проекта город заключил с инвесторами более 70 соглашений, благодаря которым в Москве появится три миллиона «квадратов» недвижимости и около 120 тысяч рабочих мест. На один рубль льгот, полученных инвесторами, приходится 5,5 рубля частных вложений, добавил мэр.

Строительство Рабочие места Промышленность Москва 2023
05 января 2024, 13:28
Москвичей предупредили об аномальной погоде в столице
РИА «Новости»
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Жителям и гостям Москвы необходимо сохранять бдительность в период аномально-холодной погоды с 6 по 8 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«В период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», - заявили в ведомстве.

МЧС посоветовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, не допускать перегрузки в электрических сетях, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Метеоролог Роман Вильфанд сообщал, что в среду и четверг в Московском регионе зафиксировали пик холодной погоды , теперь морозы пойдут на спад. По его словам, с 5 по 8 января в течение дня температура будет варьироваться от -14 до -23 градусов. При этом самым холодным днем станет 7 января - до -24 градусов в ночное время суток.

МЧС РФ Погода Погода в Москве Москва
05 января 2024, 04:00
Московский регион прошел пик холодов
РИА «Новости»
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Пик холодной погоды наблюдался в Москве и Подмосковье в среду и четверг, теперь морозы пойдут на спад. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от -14 до -23 градусов.

«В пятницу днем прогнозируются в Москве -16…-18 градусов, по области -16…-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул в Москве станет суббота», - сказал он.

Вильфанд также пояснил, что если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, 7 января - -22…-24 градуса ночью и -18…-20 градусов днем.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал характерные для регионов Сибири сильные морозы в Москве до конца новогодних каникул. Синоптики предупредили об опасности несильного ветра при такой погоде.

Погода Погода в Москве Москва
04 января 2024, 17:00
Московские энергетики вернули свет в дома на северо-востоке города
РИА «Новости»
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Энергоснабжение обесточенных домов на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции в Отрадном восстановили. Об этом со ссылкой на компанию «МЭС Центр» (входит в «Россети») сообщило РИА «Новости».

В организации заявили, что поставки энергоснабжения потребителей возобновили в нескольких кварталах Северо-Восточного административного округа Москвы после технологического нарушения на подстанции. В пресс-службе особо отметили, что аварийно-восстановительные работы пока продолжаются.

Подачу электричества в большую часть домов на время ремонта восстановили по резервным каналам в течение полутора часов после аварии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства заявил, что пожар на подстанции привел к отключению тепловых пунктов. Без отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

«Несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идет сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению», - привело слова Бирюкова агентство «Москва».

Заместитель мэра добавил, что власти города выделили около 100 дополнительных дизельных генераторов, чтобы обеспечить работу резервной системы отопления до завершения работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин после отключения ряда домов от электричества и отопления объявил о создании оперативного штаба для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации. Он подчеркнул, что жители, которых коснулась авария, получили всю необходимую помощь.

Пожары ЖКХ Электричество Отопление Коммунальные аварии Москва
04 января 2024, 14:00
Электричество в дома Москвы подали по резервной схеме после пожара на подстанции
РИА «Новости»
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Оперативный штаб для восстановления подачи тепла и электричества в дома на северо-востоке Москвы создали после пожара на подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.


Он напомнил, что после пожара на подстанции на северо-востоке города ряд зданий остался без энергоснабжения. Часть домов перевели на резервную схему поставки электричества.

Для полноценного восстановления подачи тепла и энергии власти Москвы создали оперативный штаб. К работам привлекли все городские службы. Жителям домов, которые затронула авария, оказали всю необходимую помощь.

По данным московского главка МЧС, пожар произошел на трансформаторной подстанции в Высоковольтном проезде в районе Отрадное. Энергетики перевели часть потребителей на резервную схему электроснабжения.

Telegram-канал Shot сообщил, что после пожара на подстанции в домах Отрадного, Алтуфьева и Бибирева произошли отключения воды, отопления и света.

Пожары Электричество Отопление Коммунальные аварии Сергей Собянин Москва

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