Центр фигурного катания «Ангелы Плющенко» достроили на западе Москвы

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«Спортивный объект находится в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили заключение о его соответствии утвержденной проектной документации», - уточнил он.

Заммэра отметил, что спорткомплекс представляет собой здание в два этажа, площадь которого составила 4,7 тысячи «квадратов». Объект оснастили большим и малым ледовыми залами. Также там есть зал для занятий хореографией, медкабинет, тренерская комната, зал для обучения единоборствам, тренажерный зал и технические помещения.

Бочкарев добавил, что в тренажерном зале обустроили кардио- и силовую зоны, а в зале для единоборств есть все условия, чтобы заниматься боксом. В здании построили и паркинг на 24 автомобиля.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в комплексе создали зону отдыха и кафе, из которого можно смотреть на тренировки как в малом зале, так и в большом.

Ранее в Москве завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Объект удалось сдать досрочно.