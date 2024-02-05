Бывшего адвоката Кирилла Серебренникова задержали в Москве
Адвоката Алексея Федярова, который защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», заподозрили в посредничестве при даче взятки. Его задержали в Москве полицейские, сообщил «Московский комсомолец».
По данным издания, Федярова, представляющий интересы некоммерческой организации «Русь сидящая»*, задержали по подозрению в посредничестве при даче взятки замначальнику одного из управлений столичной прокуратуры. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По словам музыканта, это был перформанс с 10 бутылками водки на премьере фильма «Брат-3».
* Признана в России иностранным агентом.