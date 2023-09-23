«Было грандиозно!» Московский мотосезон закрыли фестивалем
В столице завершился фестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона. В нем приняли участие 12 тысяч человек, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Это было грандиозно! Колонна мотоциклистов замкнула Садовое кольцо», - отметил он.
Ликсутов напомнил, что мероприятия для байкеров в столице начали проводить в 2016 году с подачи мэра Москвы Сергея Собянина.
Глава дептранса отметил, что в сегодняшнем заезде участвовало рекордное количество мотоциклистов - 12 тысяч человек.
Гости фестиваля увидели номера каскадеров и выступления артистов. Кроме того, разыграли новый мотоцикл.
«Сейчас на дорогах города насчитывается уже 103 тысячи мотоциклистов, и наша задача - обеспечить безопасность их поездок», - подчеркнул Ликсутов.
Он добавил, что мотофестиваль также дает возможность напомнить о важности соблюдения ПДД.
Ранее москвичам напомнили о самых ярких культурных мероприятиях летнего сезона. С июня по август столичные учреждения культуры провели несколько тысяч развлекательных и познавательных программ.