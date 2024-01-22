«Будет хорошее потепление». Москвичам пообещали полумартовскую погоду

«Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому-что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последние повышение на этой неделе», - уточнил он.

По словам синоптика, такой оттепели не было с начала года. Температура в среду и четверг будет выше нуля градусов. Ночью и днем столбики термометра покажут отметки 0…+1 градус. Из-за циклона, который придет в столицу с запада, в четверг и пятницу ожидается снег и мокрый снег.

«Количество осадков может достичь пяти-семи сантиметров за эти два дня. Не слишком много, но снова будет свежий снег», - отметил Шувалов.

Он добавил, что в пятницу произойдет смена барических образований, начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

«Нас ждет четыре-пять дней относительно теплой практически полумартовской погоды», - заключил метеоролог.

В понедельник, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. В регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.