23 января 2024, 14:01

Британскому хореографу и ее матери одобрили временное убежище в России

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Двум британкам в Москве выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Благодаря этому документу они смогут получать медобслуживание и вести трудовую деятельность без оформления патента и разрешения на работу, сообщила  официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

По ее словам, Кристина Анна Камерон Давыдова проживает и работает в России 30 лет. Она занимает должность руководителя балетного театра, помогает развивать культуру и воспитывать молодежь. Ее мать - Эйлин Мораг Пидуэлл также трудится в театре, занимаясь оформлением декораций и шитьем костюмов к спектаклям.

Обе женщины не планируют возвращаться в Великобританию, поэтому решили урегулировать свое правовое положение в России по закону.

Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД по Москве торжественно вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища в России и объяснил, как подать заявление на прием в гражданство.

Ранее Россия также предоставила убежище многодетной семье из Германии. Супруги опасались, что ювенальная полиция страны отберет их несовершеннолетних детей.

Великобритания Москва
23 января 2024, 14:31
Дом по реновации возвели на юге Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В районе Бирюлево Восточное в Москве ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. О выдаче соответствующего разрешения рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом построен по индивидуальному проекту и состоит из трех секций переменной этажности, рассчитанных на 232 квартиры», - уточнил он.

Здание оформили в белом, сером, оранжевом и коричневом цветах. Его площадь вместе с подземным паркингом на 88 машин составила свыше 26,8 тысячи квадратных метров. В доме появилось 75 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир, шесть из которых оборудовали для маломобильных жильцов.

Первые этажи отдали под коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали просторные вестибюли с колясочными и комнатами для консьержа. В каждой секции установили по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Входы в здание сделали на одном уровне с землей для удобства родителей с колясками и маломобильных горожан.

Во дворе дома появились детская и спортивная площадки, а также место для отдыха. Около дома обустроили проезды и тротуары, установили малые архитектурные формы и фонари.

За год в Москве достроят почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации.

Реновация в Москве Москва
23 января 2024, 14:09
Ефимов: московские компании смогут получить статус соответствия Целям устойчивого развития
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Столичное правительство утвердило Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития — ESG-статуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Генассамблея ООН разработала Цели устойчивого развития в 2015 году. ЦУР призваны помочь в решении глобальных вопросов, среди которых бедность, неравенство, климатические изменения, экономический рост и защита окружающей среды. Всего закрепили 17 целей и 169 задач, для их достижения определили соответствующие показатели.

Ефимов отметил, что Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Столица полностью выполняет показатели по шести ЦУР, сообщил заместитель мэра Москвы. По его словам, этого результата помог достичь ряд инструментов, включающий программу стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор и государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты.

«Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР. В числе преимуществ - формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и создание логистических цепочек, облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие», - рассказал Ефимов.

Правительство Москвы утвердило порядок, согласно которому деятельность организаций оценят почти по 90 показателям, чтобы определить соответствие ЦУР. Рассматривать будут несколько направлений: деловая репутация, влияние на окружающую среду и экологию, социальный и управленческий аспекты.

«Компаниям, прошедшим проверку соответствия деятельности ЦУР, в зависимости от набранных баллов присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо „Кандидат“. Они подлежат обязательному ежегодному подтверждению. ESG-статус „Кандидат“ присваивается сроком на один год, остальные - на три», - пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Свидетельство о присвоении статуса ESG-A получают компании, набравшие во время проверки 75 и более баллов. ESG-статус уровня ESG-B присваивают предприятиям, набравшим от 50 до 74 баллов. Чтобы получить статус ESG-C, нужно набрать в сумме от 25 до 49 баллов. Если результат компании составил 24 балла и менее, ей присваивают статус «Кандидат».

Оценивать предприятия на соответствие Целям устойчивого развития будет ГБУ «Городское агентство управления инвестициями». Решение о присвоении, подтверждении и прекращении ESG-статуса будет принимать Межведомственная комиссия. Заявки на получение статуса принимают на инвестиционном портале Москвы.

Экономика Москва
23 января 2024, 13:55
Коммерческое помещение в центре Москвы выставили на торги
Freepik
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Власти Москвы выставили на открытый аукцион по продаже коммерческое помещение в Басманном районе Москвы недалеко от станции метро «Бауманская». Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного исторического здания в Басманном районе», - уточнил он.

Здание относится памятнику архитектуры «Комплекс жилой застройки XVIII–XIX веков „Главный дом усадьбы князей Гагариных - П. П. Кувшинникова - Поповых с флигелем“». Будущий владелец помещения будет обязан выполнять требования по сохранению объекта культурного наследия.

Цену определят на онлайн-аукционе 13 февраля на торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 1 февраля.

Ранее в Москве выставили на торги дом купца Крупенникова.

Аукционы Архитектура Москва
23 января 2024, 13:34
Москвичей пригласили посетить молодежную неделю на выставке «Россия»
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В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 24 по 28 января стартует молодежная неделя. Посетители узнают о проектах для молодых людей, волонтерстве и развитии карьеры, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке „Россия“ узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мастер-классы по развитию актерского мастерства, импровизации и технике речи состоятся 24 января в 14:30. В 17:30 гости смогут освоить навыки ораторского мастерства и искусства аргументации, а также принять участие в интерактивной игре.

Тренинг от экспертов московского проекта «Вработе» запланировали на 25 января в 13:15. Его посвятили взаимодействию в команде. Послушать лекцию «Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры» можно будет в 17:30.

Презентация проектов, сервисов и курсов «Мосволонтера» состоится 26 января в 13:15. Профессиональные художники научат создавать индивидуальный дизайн футболки в 14:30.

Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте и в соцсетях проекта «Молодежь Москвы».

Москва и Владивосток стали молодежными столицами России в 2024 году. Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.

Молодежь Выставка-форум «Россия» Москва

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