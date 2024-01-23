Британскому хореографу и ее матери одобрили временное убежище в России

По ее словам, Кристина Анна Камерон Давыдова проживает и работает в России 30 лет. Она занимает должность руководителя балетного театра, помогает развивать культуру и воспитывать молодежь. Ее мать - Эйлин Мораг Пидуэлл также трудится в театре, занимаясь оформлением декораций и шитьем костюмов к спектаклям.

Обе женщины не планируют возвращаться в Великобританию, поэтому решили урегулировать свое правовое положение в России по закону.

Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД по Москве торжественно вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища в России и объяснил, как подать заявление на прием в гражданство.

Ранее Россия также предоставила убежище многодетной семье из Германии. Супруги опасались, что ювенальная полиция страны отберет их несовершеннолетних детей.