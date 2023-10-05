Боровской парк в Новой Москве благоустроили

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«Работы проводили в два этапа. В прошлом году сделали зоны отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, скейт-площадку и веревочный городок», - уточнил он.

Глава города отметил, что специалисты облагородили природный ручей, его украсили каменным лабиринтом. Кроме того, в этом году пустыри в парке превратили в современные зоны для воркаута, построили площадку, где можно будет играть в футбол и баскетбол. Также оборудовали территорию для выгула собак.

Мэр добавил, что все благоустройство удалось органично вписать в местный ландшафт. Также получилось сохранить всю растительность, а насыпные дорожки - проложить по старым тропам.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы закончились работы по благоустройству Лианозовских прудов.