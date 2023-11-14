Большой театр в Москве не увеличит количество показов «Щелкунчика»

«В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета „Щелкунчик“. Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», - пояснил он.

По словам Урина, на спектакль «Щелкунчик» затрачиваются большие силы.

«Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета „Щелкунчик“, - подчеркнул он.

На днях открыли онлайн-продажу на предновогодние показы балета «Щелкунчик», что привело к сбою в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях.