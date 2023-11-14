Большой театр в Москве не увеличит количество показов «Щелкунчика»
Количество показов новогоднего балета «Щелкунчик» не смогут увеличить в Большом театре. Причина кроется в физических возможностях артистов, заявил РИА «Новости» генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.
«В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета „Щелкунчик“. Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», - пояснил он.
По словам Урина, на спектакль «Щелкунчик» затрачиваются большие силы.
«Поэтому из-за физических возможностей артистов мы не можем увеличить количество спектаклей балета „Щелкунчик“, - подчеркнул он.
На днях открыли онлайн-продажу на предновогодние показы балета «Щелкунчик», что привело к сбою в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях.